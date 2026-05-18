Odeljenje bezbednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje javne priredbe – Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina-Baje Malog Knindže i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, a koji je bio najavljen za 21. maj, iz bezbjednosnih razloga.

"Upravi policije – Regionalnom centru bezbednosti „Zapad“, Odeljenju bezbednosti Pljevlja, je dana 14.5.2026. godine podneta prijava za održavanje javne priredbe – Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, za dan 21.05.2026. godine sa početkom u 20.00 časova", navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Uprave policije, prijavu je, u ime organizatora javnog okupljanja – Srpskog kulturnog centra „Patrijarh Varnava“, podnelo fizičko lice B.J.

"Postupajući po predmetnoj prijavi, Odeljenje bezbednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje navedene javne priredbe iz bezbednosnih razloga", kazali su iz policije.

Objašnjavaju da je izvršenim bezbednosnim procjenama utvrđeno je da postoji opravdan bezbednosni rizik da bi tokom održavanja predmetnog javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja bezbednosti građana i imovine, vršenja krivičnih dela, ugrožavanja ljudskih prava i sloboda i posebnih manjinskih prava i sloboda drugih lica kao i ugrožavanja bezbednosti lica i imovine.

"U konačnom, održavanje ove javne priredbe bi potencijalno narušilo građanski i multietnički sklad Crne Gore, koja je i Ustavom Crne Gore definisana kao građanska država", navodi se u saopštenju.

Ističu da je sa odlukom upoznat organizator javnog okupljanja, kojem je uručeno rešenje o zabrani održavanja javne priredbe, s obavezom organizatora da postupi po rešenju.