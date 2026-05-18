Tek su četiri imena pevača otkrivena, a već je nastala prava euforija među publikom pred veliki koncert „Južni vetar festival“ na Tašmajdanu 27. juna. Interesovanje fanova iz celog regiona raste iz dana u dan, dok se sa nestrpljenjem očekuje otkrivanje ostalih izvođača za spektakl koji će obeležiti početak leta.



Društvene mreže već nedeljama preplavljene su uspomenama, komentarima i nagađanjima o tome koja će se sve legendarna imena pojaviti na bini spektakla koji mnogi već nazivaju najvećim muzičkim događajem godine.



Nakon što su organizatori otkrili da će na koncertu nastupiti legendarni Srećko Šušić, publiku je obradovala i potvrda dolaska Kemala Malovčića, Dragane Mirković i Anice Milenković, čime je postalo jasno da Tašmajdan 27. juna očekuje noć ispunjena emocijama, nostalgijom i bezvremenskim hitovima.

Ko će još pevati na velikom koncertu Južnog vetra pored Dragane, Kemala, Anice i Srećka?



Posebno oduševljenje izazvala je vest da Anica Milenković specijalno zbog ovog koncerta dolazi iz Amerike, gde već godinama živi sa porodicom. Publika će tako ponovo imati priliku da uživo čuje njen veliki hit „Na lančiću ime tvoje“, pesmu koju je snimila sa samo 13 godina i koja je ostala jedan od simbola Južnog vetra.

Veliku emociju među publikom izazvao je i dolazak Kemala Malovčića, jednog od najprepoznatljivijih glasova kultne postave Južnog vetra. Njegove pesme poput „Došao sam samo da te vidim“, „Cvetaju lipe“ i „Okreće se kolo sreće“ decenijama su deo života generacija širom Balkana.

Posebnu težinu koncertu daje i potvrda nastupa Dragane Mirković, pevačice koja je zajedno sa Južnim vetrom ispisala najlepše stranice domaće narodne muzike. Hitovi poput „Spasi me samoće“, „Kad bi znao kako čeznem“ i „Milo moje što te nema“ i danas se pevaju istom emocijom kao i nekada.

Publika sa velikim nestrpljenjem očekuje i nastup Srećka Šušića, čije su pesme obeležile jednu eru i ostale nezaobilazni deo kafana, slavlja i života širom regiona. Njegov dolazak mnogi vide kao potvrdu da će koncert na Tašmajdanu biti pravo muzičko putovanje kroz vreme.

Pevači Južnog vetra

Svi izvođači uputili su emotivne poruke publici i pozvali ljubitelje Južnog vetra da 27. juna budu deo večeri koja će se dugo pamtiti. Organizatori najavljuju spektakl kakav region dugo nije video, uz obećanje da publiku očekuju još neka velika iznenađenja.

Jedno je sigurno – Tašmajdan će 27. juna postati mesto gde će se zajedno pevati najveći hitovi muzike koja je obeležila generacije i ostala zauvek deo života miliona ljudi širom Balkana.

Organizatori su najavili da će u narednim danima biti otkrivena i nova imena učesnika velikog koncerta.

Karte možete kupiti putem sajta:

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

Call centar: 066 88 88 383

