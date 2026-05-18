Slušaj vest

Naš pevač Sloba Vasić se sada nalazi u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević".

Najpre je bio na prijemnom odeljenju, a potom su ga premestili na muško odeljenje, gde će se ubuduće i lečiti, a pre tri meseca je po hitnom postupku završio u bolnici.

Slobina menadžerka se tada obratila medijima i otkrila detalje.

1/5 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Printscreen Facebook, Printscreen, Privatna Arhiva

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali - rekla je Slobina menadžerka Ajla svojevremeno, pa nastavila.

- Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - zaključila je ona tada.

Skinut sa leta za Cirih

Pevač je u petak skinut s leta za Cirih jer je bio u alkoholisanom stanju. Nakon što se nedolično ponašao kapetan je odreagovao, a obezbeđenje ga je izvelo iz aviona pa potom i iz zgrade aerodroma. On je trebalo da otputuje u Švajcarsku gde je imao zakazan nastup.

1/4 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Kurir

Nakon incidenta, Sloba je završio u Urgentnom centru, gde je takođe, kako smo saznali, bio pod dejstvom alkohola. Odande je upućen na VMA, gde mu je stigla i supruga koja je bila besna zbog situacije u kojoj se našao.

Žena besna

- 6 godina ja ga molim da se urazumi i batali alkohol, ali džaba - govorila je Lela, sedeći na betonu, nervozna i zabrinuta, tvrdi o je prolaznik koji se našao na licu mesta.

Ona je tada došla je ispred VMA, vidno potrešena i nervozna. Kako nam je otkrio slučajni prolaznik on je uspeo da čuje dok je razgovarala sa nekim preko telefona, pa je sve vreme govorila o tome koliko se bori da on prestane da pije.

BONUS video: