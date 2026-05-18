Voditeljka Božica Bobe Malević otvoreno i bez zadrške govorila je o ćerki, pevačici Tei Tairović, njenom odrastanju, kako je podnela razvod Bobe i njenog bivšeg supruga Zorana, ali se dotakla i zeta Ivana.

Početak karijere

Osvrnula se najpre na karijeru njene ćerke Tee Tairović. Istakla je da je početak bio najteži.

Početak jeste bio najteži, ali početak i kod mene i kod nje je bio. Ona je uvek imala svoj cilj. A ja sam uvek govorila: "Ajde, idi takmiči se, pa ćemo da vidimo.” Znaš, uvek sam je nekako kao nemoj puno da očekuješ. Jer je bila tanana i emotivna i ona to stalno podvlači i govori sama da sam se ja plašila da nema tog sportskog duha da izdrži i pohvalu i uspeh i poraz, jer kako sportista kad pobedi, on se raduje sat vremena, ali sutradan ga čekaju ponovo pripreme, ponovo treninzi, a kada izgubi, on tog momenta ne pada u depresiju. On analizira gde je pogrešio i sutra ponovo kreće iz početka. E, to sam kod nje htela da vidim. I vremenom se to i kod nje pojavilo, zato što je ona izuzetno uporna osoba i disciplinovana - objasnila je Malevićeva i dodala da voli što je prepoznaju kao Teinu majku.

- Meni nije teško, meni je prelepo, zaista, i volim kad me prepoznaju po Tei Tairović. U, u ovo sada njeno vreme, da kažem, me uglavnom tako i registruju. Jeste vi mama Tee Tairović? Tako da mi je to nešto najlepše na svetu, eto. Imamo roditeljsko-prijateljski odnos. Naravno, poverava mi se, isto toliko i ja njoj. Ja nju smatram izuzetno odgovornom i kredibilnom osobom da mogu da joj, da je pitam za savet, a razlika u godinama je velika - rekla nam je naša sagovornica, pa dodala da je sa ćerkom sukobila mišljenja oko njenih pesama.

- Bilo je, ali nije to bilo sad nekog sukoba, ne znam kog. Ja sam samo rekla: "Joj, ne znam, ove reči su mi nešto". Ona kaže: "Veruj mi da znam šta radim". Meni se sviđa i znam šta radim." I znala je. Bila je u pravu. Ja nisam bila u pravu - priznala je ona, a onda je otkrila i da li Tea kuva u braku.

- Pa ne, mislim da ne kuva, ne traži. Ja sam joj dosta štedela oko kuvanja. Ona je rano počela i da radi, pre, pre ovog posla. Učenje, škola, pa upisala faks, pa onda, ovaj, ples, pa uvek sam je štedela da joj bude sve pripremljeno, jel' tako. Druga stvar, i njen tata je odličan kuvar, još bolji nego ja. On je rođeni Vojvođanin i Vojvođani imaju u krvi to da znaju da naprave od, od ničega svašta i od svačega još bolje. Tako da imao je ko da joj pripremi, ali u doba korone je ona počela pomalo, ono kad je imala vremena. Nije to ništa sad neka, neka fantazija kuvanje, ali je kreacija, a ona je kreativna osoba i nije joj bilo teško da nauči, samo što sada očigledno niti ima vremena. Eto, pa jednog dana će, verovatno - naglasila je Božica Boba Malević.

Razvod od Teinog oca

Voditeljka se od Teinog oca Zorana, poznatog akademskog slikara, razvela kada je pevačica imala samo četiri godine. Ipak, nakon razvoda ostalis u dobrim, prijateljskim odnosima.

- Oboje smo se trudili. Vidite, odnosno vidi, razvod, ne razvode se ljudi zato što se vole i zato što je to super. Pa se mi razveli, pa kao mi smo super. Ne. Nijedan razvod nije ni lep ni lak, ali nas dvoje smo dovoljno civilizovani ljudi i dovoljno svesni da ako imaš dete sa nekim s kim se razvodiš, to je veza za ceo život i zbog tog deteta ta naša veza treba da bude prijateljska. A samim tim mi smo zaista ostali izuzetno dobri i, i čujemo se, posavetujemo se nešto oko nje. Sve što treba za Teu smo zajedno odradili. Zajedno smo sve slavili, njene i rođendane i mature i svadbu. Odlično, opušteno je bilo. Evo, Zoran je meni dosta pomogao i oko ovog studija. Dao mi je neke preporuke, neke ljude. Kad god možemo, vidimo se. Eto. Zaista jedan lep prijateljski odnos - otkrila je voditeljka, pa dodala:

- On je, veruj mi da je on i znao još i bolje da utiče na Teu da prihvati taj neki pritisak javnosti, nego ja, jer je on smireniji, zna da relativizuje stvari, zna u pravom momentu da ti kaže da tvoj problem nije ništa u odnosu na okean problema i živote drugih ljudi. Svako od nas svaki dan ima neki problem, je l' tako? Da krenemo od onih esencijalnih. Šta ćemo da jedemo, kako da platimo, kako da odemo, kako da zaradimo, kako da budemo zdravi i tako dalje. To je on najviše uticao da ne treba puno dramiti ni oko čega. Sve prođe. I lepo i loše.

Loši komentari na Tein račun

Otkrila je i da li čita na mrežama loše komentare o svom detetu i da li je to pogađa.

- Pa čitam, pročitam. Ne pratim baš striktno da baš svaku njenu objavu, svaki post čitam komentare. U početku ono kad nešto objavi ili kad izađe neka emisija onda pročitam. Nekad se začudim koliko ljudi imaju pogrešnu sliku o nekome. Ali to se ne dešava samo njoj, to se dešava svima. Koliko ljudi imaju pogrešnu sliku o nekom ko je u javnom svetu i koliko daju sebi za pravo da nešto iskomentarišu u smislu, ja to znam iz proverenih izvora, a ono čista ili laž ili totalno neko deseto mišljenje koje nema nikakve veze sa realnošću. Pogađa me kada čujem neku uvredu, to je za mene kako bih rekla, necivilizovano, nevaspitano. Mi se vraćamo unazad, ne idemo napred takvim načinom. Ali svi ti ljudi koji uvrede nekoga čiju emisiju su odgledali ili pesmu oslušali, govore o svojoj nekoj muci, a ne onom koga kritikuju, koga vređaju. Samo govore koliko su nesretni unutra, koliko im je život jadan. Čim je on tu došao da gleda osobu koju ne voli, ne poštuje, ne ceni i ne gleda. Došao je tu i da nešto ružno ostavi. To je pokazatelj koliko je ta osoba zapravo zalutala u svom životu - bila je jasna voditeljka o ovoj temi.

" Zet Ivan mi je kao sin"

Nije mogla da se ne dotakle zeta Ivana.

- Izuzetno, izuzetno lep odnos imamo. Eto, nemam sina, ali on mi je kao sin. Zaista imamo takav odnos. Uopšte ga u nekoj ljubavi i pažnji ne odvajam od Tee. Nekako, njih dvoje su mi sad zajedno skroz u mojoj glavi, u mom srcu i on ima takav odnos prema meni. Ima divne roditelje, divnu sestru, vaspitan jedan muškarac. Onako, ima beogradski šmek, ali je izuzetno kulturan, što je za mladog čoveka danas retko. Mladi ljudi su malo su možda negde, govorim o muškom svetu, zaboravili te neke džentlmenske poteze, a on je izuzetno jedan veliki džentlmen. Pametan, ma sve. Eto, sve najbolje zaista - rekla je ona i dodala da ćerku i zeta ne pritiska oko potomstva.

- Nijednom nisam pitala. Ona nekad sami spomenu da kad oni budu hteli, tada će biti, kad Bog kaže, pre svega. Nisam se raspitivala i ne volim. To bi bilo stvarno napadno. Ono, pa kad ćeš ovo, pa kad ćeš ono, pa kad dođe prvo, pa kad će drugo, pa kad će treće, pa nikad kraja - objasnila je majka Tee Tairović.

