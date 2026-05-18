Slušaj vest

Pevač Sloba Vasić nalazi se u bolnici Laza Lazarević, gde je prebačen sa VMA, a pevačeva supruga Jelena se javno oglašavala i istakla koliko joj teško padaju njegovi problemi.

Najpre je skinut sa avionskog leta za Cirih, a sve iz razloga jer je bio u alkoholisanom stanju. O toj temi ne prestaje da se priča, a Lela je prošlu noć na svom Instagram nalogu zamolila sve za razumevanje tokom ovog perioda.

Planirali proširenje porodice

Jelena je jednom prilikom otkrila da su planirali proširenje porodice, pa tada i istakla šta su im prioriteti.

Ovako je Sloba nekad izledao:

1/6 Vidi galeriju Ovako je Sloba Vasić izgledao tokom takmičenja Foto: Printscreen, Instagram, Aleksandar Jovanović Cile

- Da se nije desilo sve ovo sa mojim poslom, verovatno bi već imali drugo dete - rekla je ona svojevremeno.

- Pričali smo i došli do zaključka da smo mladi i da za sve imamo vremena. Prvo da se ostvarim u poslovnom svetu, da sve prođe kako treba, pa ćemo onda raditi na bebi - zaključila je tada.

"Nemam snage"

Slobina supruga je javno već poručila da nema snage da daje izjave.

Foto: Printscreen

- Izvinjavam se svim ljudima koji me zovu, nemam snage da pričam ni sa kim. Slobodan je živ i zdrav, što je najvažnije. Samo vas sve molim za razumevanje, hvala - poručila je.

BONUS video: