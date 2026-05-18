U iskrenom razgovoru dotakao se odnosa sa Stanijom Dobrojević, spekulacija o njihovoj navodnoj vezi, Majinog učešća u rijalitiju, ali i brojnih drugih dešavanja koja su izazvala veliku pažnju.

Pričao o odnosu sa Stanijom

Previše se polemisalo o navodnoj aferi Majinog oca i poznate starlete, pa je Taki to razjasnio.

- Kao i uvek, nikada ne pričam s kim idem i šta radim. Privatnost i intima se ne odaju javnosti. S kim sam bio i šta sam radio, to zadržavam za sebe. Teodora Delić je isto tvrdila da me ne poznaje i da me je jednom videla u životu, pa kad je dobila tortu sa 50 različitih fotografija i sličica, onda je bilo "šta je ovo?". Sve su to nečija deca, nema potrebe bilo koga kompromitovati. Neka svi nagađaju.

O Maji

- Mene moja ćerka nikad u životu ni sa jednom devojkom nije videla. Do određene granice sam otac, a preko toga postoji privatan život. Niti Stanija, niti bilo ko drugi... Nikada, i da je bilo nečega sa nekom devojkom, to ne bih rekao ćerki. Na jednoj strani sam roditelj, na drugoj nešto sasvim drugo.

O Stanijinom ulasku i priči sa Asminom

Taki smatra da je čitava priča oko Asmina i Stanije deo njene strategije.

-Ma to je sve fejk. Anđelu je "istekao rok trajanja", njega Stanija uopšte ne zanima. Ulazak na samom kraju služi samo da se pokupi kajmak. Priča joj je potrebna jer je videla da se, umesto fokusa na Anđelu i Asmina zbog navodno uništenog života, cela situacija vrti oko Taki Marinkovića. Šta radi Taki Marinković? Kakve veze ta žena ima sa mnom? Treba me ostaviti na miru, jer niti sam učesnik, niti deo te priče.

Dodao je i da se poslednji put sa Stanijom čuo neposredno pred njen ulazak u rijaliti.

Zadnji put kad smo se čuli, par dana pre njenog ulaska, mislim da je bio 8. mart, poslala je dva kompletića za Anitu. Pozvao sam je telefonom i tada je obavljen poslednji razgovor. Predložio sam joj da pošalje nešto i Maji unutra, pošto je Maja reklamira. Dobio sam odgovor da ne sme da utiče na tok rijalitija. Podsetio sam je da nas je jurila pre Majinog ulaska upravo zbog te reklame. Najavio sam skidanje reklame sa Majinog profila, na šta je ona pitala zašto. Svaka devojka uzima novac za takve stvari, pa nema logike da reklama bude besplatna. Malo drsko je ponudila da će to platiti.

O Majinom učešću u rijalitiju

Govoreći o ćerkinom boravku u rijalitiju, Taki je otkrio i detalje o zdravstvenim problemima kroz koje je Maja prošla.

Maja je bila fenomenalna do skoro, dok nije ponovo počela ta priča oko Asmina. Dogodio se i veliki peh sa teškom operacijom i zdravstvenim zahvatom. Na žurki ju je jedna učesnica šutnula i poremetila joj implante u zadnjici. Veći deo vremena trebalo je da provede u bolnici, ali je profesionalizam presudio. Pink doživljava kao drugu kuću u kojoj je odrasla. Posle tri dana, taman kada su tražili da se odnesu stvari za presvlačenje, stigla je informacija da se vraća.

Istakao je i da je produkcija vodila računa o njenom zdravstvenom stanju.

Rečeno mi je da hitno pošaljem poseban šlauf na kojem Maja mora da sedi. Nije svejedno kada je u pitanju operisana zadnjica, a tamo istu WC šolju koristi 50 ljudi. Strah je postojao, ali produkcija je zaista vodila računa i redovno je izvodila na kontrole.

O porodici Asmina Durdžića.

Taki je prokomentarisao i izjavu Asminovog oca Mustafe, koji je rekao da Maji neće poslati ništa jer nije zvanično priznata kao snajka njihove porodice.

Ko su ti ljudi? Ja te ljude uopšte ne poznajem. Nema nikakve logike da oni šalju bilo šta mom detetu. Maja ima odlične prijatelje i vernu podršku koja je uz nju već osam godina. Vole je i kada lupa glavom o zid i kada prolazi kroz staklo. Čestitke, majice i albumi stižu sa svih strana. Svi znaju da smo imućni ljudi i da Maja zarađuje ozbiljne honorare, tako da se sprema veliko iznenađenje — od keteringa do muzike i trubača.

Uporedio Maju i Staniju

Na pitanje po čemu se razlikuju Maja i Stanija, Taki je bio veoma direktan.

Razlika je ogromna, kao nebo i zemlja. Aktivnosti Stanije u Americi potpuno su nepoznate. Ovde je od svoje 20. godine poznata po provokativnim fotografijama, a sada glumi veliku damu i drži OnlyFans. Zarada joj dolazi odatle, živi kod raznih momaka i jednog Albanca. To su jedine informacije koje postoje o njenom životu preko okeana.

O Staniji i Kristijanu

Dotakao se i priče o Stanijinoj aferi sa Kristijanom Golubovićem.

Godinama se to krilo, a sada je konačno priznala intimu sa Kristijanom na Farmi. On je godinama tvrdio da se to dogodilo, a ona je sve zataškavala. Na kraju se ispostavilo da je govorio istinu. Tokom njene pobede te godine, mnogi su napustili studio i niko joj nije pružio ruku. Toliko o njoj.

