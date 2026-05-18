Estradni krugovi ne prestaju da bruje o pevačevoj romansi sa novom izabranicom čiji lik je do skoro krio.

Međutim, istraživenjem smo uspeli da dođemo do atraktivne crnke koja je poreklom sa našeg prostora, ali živi i radi u Beču. Prema pričama koje kruže među njihovim zajedničkim poznanicima, njegovo srce, dok je bio u bračnoj zajednici, osvojila je konobarica iz austrijske prestonice, koja privlači pažnju gde god da se pojavi.

Sada, kada mu je partnerka u drugom stanju, njegovoj sreći nema kraja.

- Marko i njegova partnerka su presrećni. To su oboje želeli. Kruna tajne ljubavi stiže za šest meseci. Buduća mama se oseća odlično, a Marko joj ispunjava sve trudnicke želje. Mali broj ljudi zna ovu informaciju, ali sada će svi da se raduju - priča naš izvor.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačem, ali on nije odgovarao na naše pozive. Za razliku od njega, javio se njegov otac Mikica, ali je rekao da je gužvi.

Potpisani papiri za razvod

Podsetimo, Marko i Goga Gačić, zvanično su stavili tačku na svoj odnos i potpisali papire za razvod braka.

Nakon što je Goga saznala za prevaru koju je suprug načinio, ostala je da živi u porodičnoj kući, dok je on iznajmio stan sa novom devojkom.

Nedavno se pevačica oglasila i ispričala svoju stranu priče. Goga se nakon suda vratila u dom i odmah posvetila obavezama vezanim za decu.

- Da, tačno je danas smo potpisali papire za razvod braka, sa decom sam u kući, obaveze, u gužvi sam. Čujemo se drugi put. Čeka se sudska odluka - objasnila je ona za Blic.

Detalji razvoda

Izvor blizak bivšem paru se tada oglasio i ispričao detalje njhihovog odnosa.

- Uspeli su, preko advokata, da se dogovore oko svih detalja, kako bi mogli sporazumno da se razvedu. Deca će, naravno, živeti sa Gogom. Čeka se još potvrda suda i onda će oboje biti slobodni. Goga zaista jedva čeka da se sve završi - rekao je izvor blizak pevačici i pevaču, piše Telegraf.

