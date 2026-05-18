Slušaj vest

Veliki šef je rešio da ovog utorka pripremi poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike, pa će tako, nakon sutrašnje emisije Amidži šou, uslediti nesvakidašnja žurka.

Popularna pevačica ući će u Elitu gde će takmičarima zapevati svoje hitove. Ona svakodnevno puni klubove, a sutra će pevati takmičarima najgledanijeg rijaliti programa.

1/8 Vidi galeriju Dragica Zlatić Foto: Printscreen/Instagram, Instagram Screenshot

U Elitu 9 sutra uveče stiže Dragica Zlatić, spremna da napravi pravi haos na imanju u Šimanovcima i da digne atmosferu na najviši nivo, prenosi Pink.rs.

Ali Dragica ne stiže sama, njoj će društvo praviti i Le Mango bend koji je poznat po tome da diže atmosferu gde god se pojavi.

Atmosferu će takođe zagrejati i fantastični DJ Deni svojim nesvakidašnjim miksevima koji uvek takmičare ostave bez reči!

Pokazala svoje parče raja

Podsećamo, ona svako svoje slobodno vreme koristi da pobegne od gradske vreve i ode na planinu da uživa u prirodi.

Pevačica se redovno oglašava na Instagramu, a nedavno je podelila kadrove sa čarobnog putovanja i kuće u kojoj je provodila najlepše trenutke.

Dragica je pokazala nestvarne prizore sa Golije, gde se oko kuće u kojoj boravi nalazi gotovo netaknuta priroda.

Dragica Zlatić pokazala dom bake i deke gde je odrasla Foto: Instagram

Dom bake i deke podseća na one kuće iz bajki našeg detinjstva, a pravljena je od kamena i drveta. Pevačica se podsetila trenutaka odrastanja i priznala koliko joj znači provedeno vreme na ovom mestu.

- Moje selo, moja Golija. Najlepša planina na svetu, divlja, čista, posebna (za sada još uvek dobrim delom netaknuta priroda i nadam se da će tako i ostati). Kuća moje babe i dede maminih roditelja, gde sam provodila svaki raspust sa svojim sestrama, braćom i tetkom. Svi dođemo i svi spavamo u dve prostorije, i zamislite nikad nije bila gužva. Samo smeh, graja, babina vruća pogača, sir, kajmak i dedina pršuta. Snegovi od dva metra… Spuštanje na džaku punjenom slamom, improvizovanim skijama i sankama. Sada više nema nikoga, ali ne samo u našoj kući, već i u celom selu, ponegde neko, ali u celom kraju ni 30 ljudi - napisala je nedavno Dragica i dodala:

1/6 Vidi galeriju Dragica Zlatić pokazala svoje selo Foto: Instagram

- U školi je sada samo jedan đak. Ne mogu da vam objasnim moju količinu ljubavi prema ovoj kući i ovoj planini zato se i trudim da koliko god mogu održim ovu kućicu sa kredencom starim, pa skoro 100 godina. Ali, ako se krene u šetnju, Boga mi bez petardi i spreja ne bi smela, jer medo šeta tuda negde okolo i divlje svinje. Pored naše kuce se nalazi blago, a to je crevo sa vodom koja izvire malo iznad naše kuće, a to vam je od prilike skoro dve hiljade metara nadmorske visine.

BONUS video: