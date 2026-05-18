Nekadašnji rijaliti učesnici Sanja Grujić i njen dečko Marko Stefanovićsu progovorili otvoreno o svom odnosu otkrivši da li je među njima došlo do nasilja.

Takođe, oni su se prisetili teških momenata, ali objasnili i šta je istina o Markovom odnosu sa ocem.

Sanja je rešila da stavi tačku i na spekulacije o tome kako je ranije zarađivala i koje poslove je obavljala, pre nego što se proslavila u rijaliti programu.

- Te priče nikad nisu bile tačne - odgovorila je ona na pitanje o tome da li je istina da je u prošlosti bila konobarica.

Loši odnosi sa ocem

Marko je priznao da je imao periode lošeg odnosa sa ocem, a potom objasnio i zašto.

- Tačno je da nismo bili u dobrim odnosima. Na kraju smo izgladili odnose, a problemi su se desili zbog nekih stvari koje su bile izrečene pred kamerama. Sada je naravno sve u redu, a na kraju krajeva stvari kakve god da su, on je moj otac - objasnio je Marko.

Naplaćivao mu obroke

Istakao je da mu je otac naplaćivao obroke.

- To je istina. Bilo je par situacija, kada sam došao kući, bilo je doskočica ako mu je loš dan, da mi kaže da spremim novac za to što sam pojeo. Osećao sam teret u tom smislu - iskren je.

Sanja ostala bez imovine?

Ona je ove navode demantovala, istakavšti da je otac u mnogim segmentima igrao ključnu ulogu.

- Nije tačno. Tokom mog odrastanja otac je u svim finansijskim stvarima igrao ključnu ulogu, kao i majka. Od njih smo dobili nekretninu u kojoj sada živimo i u kojoj planiramo da osnujemo porodicu. Gluposti vezane za to pričali su drugi ljudi u rijalitiju, a sve kako bi me samo povredili - rekla je.

Priznala da je gladovala

Iako priznaje da je gladovala, istakla je da to nije bilo zbog novca, već iz drugih razloga.

- Ne, nikada nisam gladovala zbog novce, više zbog svoje kilaže, kojom sam opsednuta. Ostalo naravno da ne - kaže ona.

Traume zbog bake koja se obesila

Marku se baka obesila, on je istakao da nakon toga vuče traume.

- To jeste istina. Imao sam godinu dana kada se ona obesila. Imala je mnogo problema zbog stresova koje je ranije doživljavala. Skrenula je sa živcima i nije znala u nekim trenucima da sam to ja. U nekim trenucima je gubila osećaj za to da me poznaje - kaže Marko.

"Nisam radila kao animir dama"

- Nisam radila kao animir dana. To su isto priče rekla kazala. Imam upravo sudske procese koji traju i na koja ću ići. Marko veruje u sve što sam mu rekla prvog dana - iskrena je Sanja.

Priznala da je dala više od 15.000 evra na operacije

- Istina je to. Nisam zadovoljna rezultatima, čim sam spremna da dam toliko novca za iste. Moguće je i da sam dala veću sumu. Mislim da ne bih bila zadovoljna ni kada bih uložila 150.000 evra - objašnjava.

Marko se nadovezao rekavši da mu je bila lepša pre zahvata.

O intimi sa Mikicom Bojanićem

- Nikada nismo bili intimni. Samo sam izmislila sve to u toku neke naše svađe jer sam htela da mu napakostim. Tako da je to laž. Namerno sam sve izmislila. On je izmislio neke stvari za mene, ja sam htela isto da uradim njemu, tako da, eto - kaže ona.

Marku devojke nudile intimne odnose

Priznala je da mu je proveravala telefon, ali objasnila i šta je u njemu našla.

- To jeste istina. U Markovom telefonu sam pronalazila razne poruke. Nije mi bilo jasno to kako se devojke nude muškarcima kao na tacni. Logičnije mi je da prvi u tom smislu kontaktiraju muškarci, ali izgleda da nije tako. Listala sam društvene mreže, pa sam tako videla. Marko je svakako znao da imam šifru od telefona - kaže Sanja.

O nasilju

Priznaju da među njima nije bilo fizičkog nasilja, ali se Sanja osvrnula na verbalno nasilje.

- Nije. Imali smo žustre svađe, ali nasilja fizičkog nije bilo. Verbalnog svakako da da. Posle me je molio da mu se vratim. To je istina - objašnjava.

