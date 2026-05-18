Slušaj vest

Pred veliki koncert koji će 3. jula održati na Tašmajdanu, pevač Milanče Radosavljević gostovao je u popularnoj emisiji Amidži šou, gde je iskreno i uz mnogo humora govorio o svom privatnom i muzičkom životu.

Tokom emisije Milanče je otkrio brojne zanimljive detalje iz karijere, ali i anegdote koje su nasmejale publiku i goste u studiju.

Posebnu pažnju izazvala je njegova izjava upućena poznatom novinaru, Goranu Jovanoviću.

Pred veliki koncert koji će 3. jula održati na Tašmajdanu, pevač Milanče Radosavljević gostovao je u popularnoj emisiji Amidži šou Foto: A.Milinković

Naime, pevač je prepričao jedan njihov razgovor koji se dogodio nakon zakazivanja njegovog prvog solističkog koncerta u Beogradu.

„Ja se nadam da ćemo nešto napuniti – ili Taš ili gaće“, kroz smeh je rekao Milanče i nasmejao sve do suza.

Pored Milančeta, gosti emisije bili su i Nedeljko Bilkić, Ivana Nikolić, Indođija, kao i Aleksandar Sofronijević, čiji će orkestar pratiti legendarnog pevača na predstojećem spektaklu na Tašmajdanu, a upravo je Sofra uspeo da nagovori pevača da u devetoj deceniji života održi koncert. U emisiji je gostovao i Goran Jovanović, poznati novinar i urednik.

Milanče Radosavljević Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Youtube

Podsetimo, karte za Milančetov koncert su u prodaji, a vi ih možete kupiti na sledeće načine:

Na linku:

https://efinity.rs/event-details/milance_radosavljevic_32155

Ili na prodajnim mestima Efinity: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

• Putem Interneta na sajtu www.efinity.rs
• Preko Efinity aplikacije
• Direktnom prodajom fizičkim i pravnim licima.

Ne propustiteStars"ISTEKAO MI JE ROK UPOTREBE, GOTOVO JE. IMAM 82 GODINE" Milanče Radosavljević o strahovima pred prvi solistički koncert - "Ne izgledam lepo, fasada je fasada"
Milanče Radosavljević (12).jpeg
StarsON NIJE SAMO LEGENDA NARODNE MUZIKE! Nikada ne biste pogodili kojim zanatom se bavi Milanče Radosavljević
WhatsApp Image 2026-04-08 at 14.05.46 (1).jpeg
StarsPosle šest decenija karijere, Milanče napravio potpuni obrt: Otvorio profile na društvenim mrežama, a povod će vas oduševiti
WhatsApp Image 2026-04-08 at 14.05.41 (1).jpeg
StarsPLANULA VIP SEKCIJA ZA 48 SATI! Kako je Milanče Radosavljević uspeo da u devetoj deceniji života postavlja nove standarde na muzičkoj sceni
WhatsApp Image 2026-04-08 at 14.05.46 (1).jpeg

19:20
STARS EP 596 09.05.2026. Izvor: Kurir TV