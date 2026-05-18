Pevač Sloba Vasić je sada na lečenju u psihijatrijskoj ustanovi Laza Lazarević. Do toga je došlo nakon incidenta koji se odigrao kada je skinut sa avionskog leta za Cirih.

Pevačeva supruga Jelena prolazi kroz težak period zbog navedenih dešavanja, pa se i neretko oglašava zbog toga, objašnjavajući da nema snage.

Njihova porodica trenutno jeste u jeku skandala i brige za pevačevo zdravlje, ali Jelena ima svoju kliniku, pa je tako primorana da ostane glavni oslonac porodice.

Jelena je danas viđena ispred pomenute klinike u Beogradu. Vidno je bila fokusirana na obaveze, razgovarala telefonom i pripremala kliniku za zatvaranje, trudeći se da privatna porodična situacija ne utiče na posao koji su zajedno pokrenuli.

Ona hrabro nosi teret cele situacije, a posao, po svemu sudeći, ne sme da stane.

Skinut sa leta

Podsećamo, Slobodan Vasić u petak je skinut s leta za Cirih jer je bio u alkoholisanom stanju. Nakon što se nedolično ponašao kapetan je odreagovao, a obezbeđenje ga je izvelo iz aviona pa potom i iz zgrade aerodroma. On je trebalo da otputuje u Švajcarsku gde je imao zakazan nastup.

Nakon incidenta, Sloba je završio u Urgentnom centru, gde je takođe, kako smo saznali, bio pod dejstvom alkohola. Odande je upućen na VMA, gde mu je stigla i supruga koja je bila besna zbog situacije u kojoj se našao.

- 6 godina ja ga molim da se urazumi i batali alkohol, ali džaba - govorila je Lela, sedeći na betonu, nervozna i zabrinuta, tvrdi prolaznik koji se našao tada na licu mesta.

Pre dva meseca izašao iz bolnice

Sloba Vasić, koji je pre dva meseca hitno hospitalizovan zbog narušenog zdravstvenog stanja, uspešno se oporavio. Nedugo nakon toga vratio se svakodnevnim obavezama.

Iako je iza njega veoma težak i stresan period, Sloba nije želeo da razočara publiku, pa je odmah nastavio sa nastupima. Već sinoć je stao na binu, a mnogi su primetili da je pevač znatno smršao i da danas izgleda drugačije nego ranije.

Podsetimo, Njjegov PR tim, PR menadžerka Ajla Mehanović oglasila se za domaće medije i otkrila je u kakvom je stanju pevač i šta se tačno dogodilo.

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla je Ajla, Slobina PR menadžerka.

