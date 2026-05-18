Pevačica Sanja Dončić već šest godina postoji na našoj muzičkoj sceni, a nedavno je prvi put otvorila dušu o svom privatnom životu i finansijama.

Ona, inače, govori deset jezika i nastupa u prestižnim teatrima u Engleskoj gde spaja operu sa pop i džez žanrovima. Ona je, takođe, veliku pažnju privukla i kao rođaka proslavljenog košarkaša Luke Dončića.

Muža milionera upoznala dok je kupovala supu

Pored talenta koji ima, ona je javnosr iznenadila i priznanjem da je sadašnjeg supruga milionera upoznala na neočekivanom mestu. Naime, oni su se prvi put ugledali u jednom marketu kada je, kako kaže, išla da kupi supu iz kesice.

- Kad me je upoznao nije ni sanjao da će upoznati pevačicu. To mu je bilo kao - jao, samo mi to fali u životu. Rekao mi je da ako želim da mi pomogne, da mora da bude top, e, sad naravno srpski inat proradi. Poslao me je kod jedne prijateljice koja je nastavnica operskog pevanja i ja sam za deset dana pevala 'Con Te Partirò'. On nije mogao da veruje, pa mi je rekao - e, sad imam problem, moramo da radimo - rekla je.

Ona je potom ispričala kako je upoznavanje teklo.

- U supermarketu. To je dokaz da ljubav može da se desi bilo gde, samo treba da se pusti. Nisam nosila korpu. Sada znam da kuvam, ali tada sam kupovala supu u kesici, on je mene spazio, ja njega, išao je za mnom i kupovao i šta mu ne treba. Upoznali smo se kasnije kod moje drugarice, a njegove komšinice Sanje. Ona je meni pričala o njemu, a njemu o meni, pa smo se igrom slučaja upoznali - objašnjava.

- Njegovi su se doselili u Smederevo kad su došli sa Kosova. Ja kad sam bila mala, igrala sam se u njegovom dvorištu, krala sam njegovo voće - priznala je.

Pevala za Šeik Muhameda

Peva na više stranih jezika, a jednom prilikom je u emisiji na Kurir televiziji otpevala poznatu italijansku ariju, a jedan od svetskih jezika na kojima takođe peva je arapski. Na tom jeziku pevala je ni manje ni više nego bratancu vladara Dubaija.

Foto: AP Ebrahim Noroozi, Kurir Televizija

- Moj suprug ima prijatelje u Abu Dabiju i onda sam ja imala priliku da pevam za Šeik Muhameda. Za Šeik Muhameda bratanca vladara Dubaija. Pevala sam za njih arije i bili su oduševljeni, ali su izrazili želju da im otpevam nešto na arapskom. Rekla sam im dajte mi dva dana. Otišla sam u hotel i provela dva dana u sobi slušajući jednu arapsku pesmu - rekla je ona tada.

Zbog muža se preselila u Britaniju

U Britaniju se preselila kada je upoznala supruga.

- Britanija se desila slučajno. Upoznala sam supruga pa sam se odselila tamo. Pevam od malena, od kad znam za sebe. Nekako su mi najveća inspiracija u tim mlađim danima bili Toše Proeski i Silvana Armenulić. Oni su me inspirisali da počnem da pevam - ispričala je ona.

