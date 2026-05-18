"ONI SE ZNAJU OD RANIJE..." Oglasila se Slađa i otkrila kako se oseća Đani nakon što ga je ujeo gost: Skinuće mu mladež
Folker Radiša Trajković Đani doživeo je nedavno dramu na proslavi kada ga je gost ujeo za stomak. Njegova supruga Slađa se sada oglasila i otkrila kao se on oseća.
Slađa je istakla da je Đani na kućnom lečenju.
"Đani je dobro, kod kuće je. Trenutno prima antibiotik", rekla je Slađa, pa otkrila:
"Dobro je prošlo na kraju, ići će na proveru mladeža, najverovatnije će mu skinuti", dodala je ona.
Slađa je otkrila i da folker od ranije poznaje čoveka koji ga je ujeo:
"Đani ga znao od ranije, to je sve krenulo iz šale i završelo se... eto tako", izjavila je ona za Novu.
Policija odmah reagovala
Pripadnici policije su ubrzo nakon incidenta stigli na teren i prekinuli slavlje kako bi obavili uviđaj i prikupili izjave prisutnih. Identitet napadača za sada nije zvanično saopšten javnosti. Organizatori svadbenog veselja javno su izrazili žaljenje povodom ovog nemilog događaja, ističući da je u pitanju izolovan incident koji nije ugrozio ostatak proslave, pisao je "Kurir".
Otkriveno zašto ga je ujeo gost
Naime, gosta je pogodila pesma, pa je u naletu euforije ugrizao Đanija za stomak.
- Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije povredio mladež pevaču - rekao je izvor.