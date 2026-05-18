Slušaj vest

Folker Radiša Trajković Đani doživeo je nedavno dramu na proslavi kada ga je gost ujeo za stomak. Njegova supruga Slađa se sada oglasila i otkrila kao se on oseća.

Slađa je istakla da je Đani na kućnom lečenju.

"Đani je dobro, kod kuće je. Trenutno prima antibiotik", rekla je Slađa, pa otkrila:

1/7 Vidi galeriju Folker Radiša Trajković Đani doživeo je nedavno dramu na proslavi kada ga je gost ujeo za stomak. Foto: Kurir, Printscreen Pink Tv, screenshot pink tv

"Dobro je prošlo na kraju, ići će na proveru mladeža, najverovatnije će mu skinuti", dodala je ona.

Slađa je otkrila i da folker od ranije poznaje čoveka koji ga je ujeo:

"Đani ga znao od ranije, to je sve krenulo iz šale i završelo se... eto tako", izjavila je ona za Novu.

Policija odmah reagovala

Pripadnici policije su ubrzo nakon incidenta stigli na teren i prekinuli slavlje kako bi obavili uviđaj i prikupili izjave prisutnih. Identitet napadača za sada nije zvanično saopšten javnosti. Organizatori svadbenog veselja javno su izrazili žaljenje povodom ovog nemilog događaja, ističući da je u pitanju izolovan incident koji nije ugrozio ostatak proslave, pisao je "Kurir".

Otkriveno zašto ga je ujeo gost

1/6 Vidi galeriju Folker Radiša Trajković Đani neretko ima neslane šale, koje deli i objavljuje na društvenim mrežama, a jednom prilikom je okačio sliku sebe sa kragnom oko vrata. Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Naime, gosta je pogodila pesma, pa je u naletu euforije ugrizao Đanija za stomak.

- Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije povredio mladež pevaču - rekao je izvor.