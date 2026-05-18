Rijaliti učesnica Maja Marinković izračunala je u evro i pročitala uživo u programu koliko je novca Asmin Durdžić potrošio na Staniju Dobrojević.

Poslednjih dana u "Eliti 9" Asmin Durdžić i Stanija Dobrojević iznose detalje njihvog odnosa i međusobno se optužuju.

Nakon što je starleta otkrila istinu o ceni njegove falsifikovane diplome, Asmin je rečio da joj ispostavi račun i javno obelodani koliko je novca potrošio na nju.

U tome mu je pomogla sadašnja devojka Maja Marinković koja je slušala sve što je Asmin pričao, beležila i napravila spisak.

- Prvi stan 46.500 evra, to je kriija vi ste bolesni, za sedam meseci koji je prazan stajao, učešće 20.000, drugi stan 62.100, učešće 12.000, BMW 47.000 , učešće 11.000, servis na godišnjem nivou 7.400, kineski kompletići 60.000, avio karte 40.000, pred ulazak u Elitu 35.000, osiguranje za auto 12.000 ... Znači to je 363.500 evra. Kakav si ti konj i magarac! Babe plaćaš, marš - pročitala je Maja.

Inače, Stanija je Asminove navode negirala i istakla da joj nije davao toliko, a i da joj je i ono što joj je dao kasnije izašlo na nos. Starleta je takođe, optužila Durdžića oi njegovog oca da su je ucenjivali

"Ucenjivali su me da ja prodam penthaus"

Podsetimo, vrhunac šoka usledio je kada je Stanija pred kamerama otkrila da su je Asmin i njegov otac Mustafa ucenjivali, tražeći od nje da potpuno promeni svoj životni stil kako bi dokazala ljubav:

- Njegov tata i on su me ucenjivali da ja prodam penthaus, da se odraknem Majamija, ako ga volim. Oni su mi govorili da odem da živim u Lincu u iznajmljenom stanu. Tamo je neka tuga, neka praznina, kiša. Ona klub još što je pokušavao da podigne na neki nivo, o tome tek da ne pričam - šokirala je Stanija sve prisutne, a Kendi je otkrio ko će odneti pobedu u Zadruzi 9 Eliti.

Taki uporedio Maju i Staniju

Na pitanje po čemu se razlikuju Maja i Stanija, Taki je bio veoma direktan.

Razlika je ogromna, kao nebo i zemlja. Aktivnosti Stanije u Americi potpuno su nepoznate. Ovde je od svoje 20. godine poznata po provokativnim fotografijama, a sada glumi veliku damu i drži OnlyFans. Zarada joj dolazi odatle, živi kod raznih momaka i jednog Albanca. To su jedine informacije koje postoje o njenom životu preko okeana - rekao je Taki za Alo.