Pevač Sloba Vasić nalazi se u bolnici nakon što je u pijanom stanju izbačen sa avionskog leta. On je sa VMA prebačen u bolnicu Laza Lazarević, a javnost je dosad više puta brujala o njegovim hospitalizacijama zbog različitih razloga.

Sloba Vasić napravio je incident u avionu zbog čega je izbačen sa leta

Operisao želudac

Vasić je jednom prilikom bio u bolnici zbog operacije kojoj se podvrgao, a zbog koje se jako pokajao. On je ugradio balon u stomak kako bi smršao, a onda je istakao da je to bila greška.

- Velika greška. To je klasična obmana. Želudac je rastegljiv, tako da to neće sprečiti ili zaustaviti vašu potrebu za hranom u bilo kom smislu. Greška je cela ta priča sa balonom, samo sam dao predobar marketing pogrešnim ljudima - govorio je Vasić.

Skandal na letu za Cirih i prijem u bolnicu

Podsetimo, nezapamćena drama odigrala se kada je Vasić u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da reaguje i sam kapetan leta.

Obezbeđenje ga je potom izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je pružena pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA). Nakon prijema, on je sa VMA prebačen direktno na muško odeljenje bolnice Laza Lazarević, gde će nastaviti oporavak pod stručnim nadzorom.

Sloba Vasić

Njegova vidno slomljena supruga Jelena tada je kratko ali potresno prokomentarisala celu situaciju.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav - navela je Lela.

