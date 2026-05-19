Dijana Janković, poznata kao Didi J, suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom. Ona je snimila video u kom je pričala o svom stanju.

Ona je navela da joj je dijagnostikovan POTS, dok mnogi nisu upućeni šta to podrazumeva. Sindrom posturalne ortostatske tahikardije, iliti POTS, poremećaj je u kom, kad ustanemo, većina krvi ostaje u donjem delu tela.

Rezultat ovog poremećaja je povećan broj otkucaja srca, koje se trudi da krv "dopumpa", tačnije dovede do mozga. Tipični simptomi POTS-a su vrtoglavica, zamagljen vid, mučnina, bol u stomaku, dijareja i ekstremni umor.

"Teraju me da idem napolje"

Didi J ističe da, usled pomenutog problema, nema snage za obavljanje osnovnih radnji.

- Nisam u bolnici, lečim se od kuće, smem i u lagane šetnje, imam najbolje doktore, nadam se da ću uskoro biti bolje - rekla nam je nedavno Didi.

- Ja nemam snage da hodam, ali me teraju da idem napolje da šetam da bi mi se sistem vratio u normalu, ne sme stalno da se leži. Kažu da ću biti bolje, samo treba vremena da se izlečim - dodala je ona tad.

"Avion mi nije dozvoljen"

Didi je, podsetimo, na TikToku pričala:

- Novosti o mom zdravlju... Za sve vas koji me pitate kad ću se vratiti svojoj muzičkoj karijeri, i dalje se osećam jako bolesno, dijagnostikovan mi je POTS (posturalni ortostatski tahikardni sindrom). Srce mi je bilo napadnuto, tačnije zbog srčanih problema nisam mogla da dišem, pričam jako dugo, nisam mogla da hodam, mesecima u krevetu.