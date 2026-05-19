Hrvatska influenserka Morana Mamić, koja u svojoj 48. godini izgleda potpuno besprekorno, privukla je veliku pažnju javnosti iskrenim priznanjem o tajni svog izgleda. Nakon jednog od svojih redovnih kozmetičkih tretmana, odlučila je da se javno oglasi i sa svojim pratiocima podeli šta tačno stoji iza njenog mladolikog i negovanog izgleda.

Njena tajna ne leži u preterivanju, već u jasno definisanom i disciplinovanom pristupu. Kako je sama istakla, za održavanje ovakvog izgleda potrebna su četiri ključna faktora. U svojoj izjavi, influenserka je bez zadrške otkrila svoju formulu uspeha.

- Kad mi kažu, otkrij nam tajnu dobrog izgleda – mera, lova, vreme, konstantnost, pa ko voli nek' izvoli...Čak sam i ponosna na sebe što sam uspela da se oduprem ovom nametanju svega što stigne u klinike - napisala je ona.

Oko 5.500 evra na tretmane

Morana je otkrila šta tačno kada radi.

- Botoks (samo čelo/na svaka 4 meseca), mezoterapija (4 x godišnje), miofascijalna masaža (1x mesečno), čišćenje lica (po potrebi), a za telo (6 x tretmana noge i stomak / održavanje jednom mesečno). To je „sve“ što radim. Uz to treniram 5x nedeljno, jedem kao vrabac i svaki dan zahvaljujem mami i tati na dobrim genima - napisala je ona.

Ima sina sa poteškoćama u razvoju

Podsetimo, Morana je svojevremeno govorila o borbi svog sina.

- Kažu, svakom život da koliko može podneti. Ja ću reći, nema toga što majka za svoje dete ne može podneti… Pre nekoliko dana čula sam rečenicu od koje strahujem već 24 godine: "Vaš sin sad je u Božjim rukama"… Doktoru sam odgovorila: "Bog neka pričeka, mamine ruke su tu" - napisala je ona tada.

- Dok sam svakodnevno satima gledala sina u boli, patnji, agoniji i borbi za život, sretala sam ljude. Niko od njih ni po čemu nije mogao naslutiti kroz kakvu bol prolazim. Svakom sam se osmehnula, zastala, popričala, čak se i uslikala s nekim divnim ženama u hotelu u kojem sam odsela, a koje me prate... A, iznutra, iznutra sam umirala od tuge, patnje i boli… niko osim osoblja bolnice nije znao kroz šta prolazim. A, imala sama “pravo” biti gruba s grubima, zla sa zlima, bezobrazna s bezobraznima, apatična s apatičnima… jer, zadnjih dana bilo ih je, i to na mestima gde se čovek najmanje tome nada… ali nisam! S godinama, iz svoje boli naučila sam da crpim snagu, nadu, osmeh i životnu radost, a takvim ženama niko ne može ništa.