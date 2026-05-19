GAČIĆ ČEKA DETE S LJUBAVNICOM S KOJOM JE VARAO GOGU? Nedavno se razveli, imali najjaču svadbu na estradi
Pevačica Goga Babić okončala je bračnu zajednicu sa svojim kolegom Markom Gačićem posle osam godina zajedničkog života. Njihova romansa smatrana je izuzetno harmoničnom, a sama proslava venčanja ostala je urezana u pamćenje javnosti kao jedan od najglamuroznijih događaja na domaćoj javnoj sceni.
Naime, kada su izgovarali sudbonosno "da" u crkvi Pokrova presvete Bogorodice na Zvezdari, gde su ujedno i krstili svoju ćerku, mlada je blistala u bogatoj i raskošnoj venčanici.
Kuma na venčanju sa pevačicine strane bila je njena koleginica i prijateljica Tamara Milutinović, dok je mladoženji kumovao drug iz detinjstva.
Poštujući narodne običaje, ispred hrama su ih dočekali trubači, a folk zvezda Brena bila je među prvim gostima koja je zaigrala uz muziku sa tada vidno nasmejanim i srećnim mladencima.
S obzirom da je svadba bila zakazana samo dan pred Brenin rođendan, mladenci su rešili da pevačici prirede nezaboravno iznenađenje i naprave tortu sa njenim likom.
Gačić čeka dete sa novom devojkom
Podsetimo, o krahu braka Marka i Goge Gačić danima je brujala javnost. Njih dvoje su nedavno potpisali papire za razvod braka, Marko sada čeka dete sa novom partnerkom.
Kako se navodi, Marko i njegova nova partnerka su presrećni zbog toga što će postati roditelji.
- Marko i njegova partnerka su presrećni. To su oboje želeli. Kruna tajne ljubavi stiže za šest meseci. Buduća mama se oseća odlično, a Marko joj ispunjava sve trudnicke želje. Mali broj ljudi zna ovu informaciju, ali sada će svi da se raduju - ispričao je izvor za Kurir.
Potpisani papiri za razvod
Nakon što je Goga saznala za prevaru koju je suprug načinio, ostala je da živi u porodičnoj kući, dok je on iznajmio stan sa novom devojkom.
Nedavno se pevačica oglasila i ispričala svoju stranu priče. Goga se nakon suda vratila u dom i odmah posvetila obavezama vezanim za decu.
Detalji razvoda
Izvor blizak bivšem paru se tada oglasio i ispričao detalje njhihovog odnosa.
- Uspeli su, preko advokata, da se dogovore oko svih detalja, kako bi mogli sporazumno da se razvedu. Deca će, naravno, živeti sa Gogom. Čeka se još potvrda suda i onda će oboje biti slobodni. Goga zaista jedva čeka da se sve završi - rekao je izvor blizak pevačici i pevaču, piše Telegraf.