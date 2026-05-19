Slušaj vest

Pevačica Goga Babić okončala je bračnu zajednicu sa svojim kolegom Markom Gačićem posle osam godina zajedničkog života. Njihova romansa smatrana je izuzetno harmoničnom, a sama proslava venčanja ostala je urezana u pamćenje javnosti kao jedan od najglamuroznijih događaja na domaćoj javnoj sceni.

Naime, kada su izgovarali sudbonosno "da" u crkvi Pokrova presvete Bogorodice na Zvezdari, gde su ujedno i krstili svoju ćerku, mlada je blistala u bogatoj i raskošnoj venčanici.

1/12 Vidi galeriju Venčanje Goge i Marka Foto: prinscreen/Grandonline

Kuma na venčanju sa pevačicine strane bila je njena koleginica i prijateljica Tamara Milutinović, dok je mladoženji kumovao drug iz detinjstva.

Poštujući narodne običaje, ispred hrama su ih dočekali trubači, a folk zvezda Brena bila je među prvim gostima koja je zaigrala uz muziku sa tada vidno nasmejanim i srećnim mladencima.

S obzirom da je svadba bila zakazana samo dan pred Brenin rođendan, mladenci su rešili da pevačici prirede nezaboravno iznenađenje i naprave tortu sa njenim likom.

Gačić čeka dete sa novom devojkom

Podsetimo, o krahu braka Marka i Goge Gačić danima je brujala javnost. Njih dvoje su nedavno potpisali papire za razvod braka, Marko sada čeka dete sa novom partnerkom.

Kako se navodi, Marko i njegova nova partnerka su presrećni zbog toga što će postati roditelji.

- Marko i njegova partnerka su presrećni. To su oboje želeli. Kruna tajne ljubavi stiže za šest meseci. Buduća mama se oseća odlično, a Marko joj ispunjava sve trudnicke želje. Mali broj ljudi zna ovu informaciju, ali sada će svi da se raduju - ispričao je izvor za Kurir.

1/10 Vidi galeriju Marko Gačić sa novom devojkom Foto: Kurir

Potpisani papiri za razvod

Podsetimo, Marko i Goga Gačić, zvanično su stavili tačku na svoj odnos i potpisali papire za razvod braka.

Nakon što je Goga saznala za prevaru koju je suprug načinio, ostala je da živi u porodičnoj kući, dok je on iznajmio stan sa novom devojkom.

Nedavno se pevačica oglasila i ispričala svoju stranu priče. Goga se nakon suda vratila u dom i odmah posvetila obavezama vezanim za decu.

Detalji razvoda

Izvor blizak bivšem paru se tada oglasio i ispričao detalje njhihovog odnosa.