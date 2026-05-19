Neša Tvins devedesetih je živeo život o kojem su mnogi maštali, ali nije sve bilo tako idealno kako je izgledalo.

Denser je sada ogolio dušu i progovorio o svojim mračnim porocima, teškim životnim trenucima, ali i burnom ljubavnom životu.

Kandže poroka

Iako je sa grupom "Tvins" palio i žario diskotekama širom Balkana, pevač je nedavno priznao da se godinama borio sa zavisnošću od droge.

- Vrlo brzo sam osetio tu veštačku sreću koja me površno zadovoljavala, a u duši sam osećao prazninu. Sa strane je sve izgledalo savršeno, ali čovek tek kasnije shvati šta zaista ima vrednost - rekao je Neša Tvins, dodajući da se tada živelo "brzo i divlje".

Njegova čuvena izjava da mu je bio veći problem da se skine sa žena nego sa droge, dobila je sada objašnjenje.

Pevač tvrdi da je u tom ludom životu žene počeo da gleda površno.

"Morao sam jednim delom da umrem..."

- Postaneš rob te energije i izgubiš osećaj i prema sebi i prema drugima. Morao sam jednim delom da umrem za taj način života da bih ponovo oživeo sebe - šokirao je pevač bolnim priznanjem. Za drogu ističe da je najveće zlo jer čoveka odvodi od njegove prirode, ostavljajući ga na kraju "hladnim i bezosećajnim".

Ženu varao na svakom koraku

A da je zaista bio rob žena, svedoči i njegov turbulentni bračni život. Svoju prvu suprugu, sa kojom ima sina Manuela, Neša je, po sopstvenom priznanju, varao na svakom koraku.

- Mene je ponela karijera, imao sam milion devojaka sa svih strana. Nisam bio cvećka, ali nije me ni bolelo uvo. Varao sam je, ali sam se trudio da sakrijem to - ispričao je denser ranije.

Ljubav sa Enom

Brak, koji je bio po principu "toplo-hladno", definitvno je pukao 2002. godine, a glavni razlog bila je njegova koleginica Ena iz grupe "Trik FX", u koju se Neša ludo zaljubio dok je još bio oženjen.

Sa njom je snimio i duet "Stara bagra", a veza je potrajala punih devet godina. Ipak, i ta ljubav je doživela krah zbog kojeg je Neša umalo dotakao dno.

- Najteži period mi je bio kada sam raskinuo sa Enom. Nakon toga sam se posvetio veri i Bogu i onda sam otišao u Švajcarsku i nisam želeo da izlazim iz stana nigde - priznao je on, dodajući da su oboje u toj vezi pravili velike greške.

Drugu suprugu nikada nije prevario

Drugu suprugu, sa kojom je bio u braku deset godina, nikada nije prevario, ali su se na kraju razišli jer su vremenom shvatili da su suviše različiti.

Osvrćući se na muzičku karijeru i čuvene hitove, Neša danas kroz osmeh priznaje da im cilj nikada nije bio da prave vanvremenske pesme, već samo da "diskoteka eksplodira kada krene refren".

Pomoć Bajage

Ipak, poseban vetar u leđa na samom početku dao mu je čuveni Momčilo Bajagić Bajaga. Nakon što ga je Nešina sestra Manuela zamolila za pomoć oko njihove prve kasete, Bajaga je ozbiljno saslušao tada mladog densera, što mu je dalo ogromnu snagu i veru da je muzika njegov pravi put.

Danas

Danas, kada se osvrne na sve uspone i padove, Neša Tvins zaključuje da je najveću borbu vodio sam sa sobom.

- Najveći problem nije bila ni muzika ni publika, već moja potreba da svima budem po volji, a najmanje sebi. Kada sam to promenio, ponovo sam počeo da uživam u životu - zaključio je Neša.

kurir/24sedam