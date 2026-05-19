Slušaj vest

Jakov Jozinović zapalio je Sava Centar sa svojih 10 koncerata u nizu za koje su se tražile karte više.

Na poslednjem je mlada zvezda najavila spektakl u Beogradskoj Areni koji je zakazan za 24 oktobar.

Novi rekord

Jozinović je u suzama objavio datum koncerta i svoju prvu arenu u Beogradu, a niko se nije nadao da će to biti dovoljno da ponovo obori sve rekorde.

Naime, Jakov je prodao kompletnu arenu za samo nekoliko sati od momenta kada su karte puštene u prodaju, a oko 44.000 ljudi čekalo je na red za iste, doduše bezuspešno.

Foto: Kurir

Mnogi se žale da su ostali bez karata, te se sumnja da će mladi Jozinović objaviti još jedan datum za sve one koji žele da budu deo njegovog spektakla.

Školuje se za novinara, brao voće za dnevnicu

Podsetimo, mladi pevač koji je sa samo 20 godina svojim talentom osvojio je ceo region, trenutno je student druge godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu.

Kada nije na sceni, Jakov kao i svaki mladić u njegovim godinama ide na fakultet gde vredno uči i radi na svom usavršavanju.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

Gostujući u emisiji "Kod nas doma" na HRT televiziji, pevač je otkrio kojim se sve poslovima bavio.

- Pre samo tri godine radio sam na arheološkim iskopinama, na 40 stepeni, i s obzirom na to da dolazim iz Vinkovaca, svi znamo da su Vinkovci arheološki plodno područje, stvarno se moglo mnogo toga naći, svašta sam tu iskopao, a posle toga sam, naravno, radio i u proizvodnji sveća, pa sam... Joj, bilo je tu svega. Radio sam onda u šljivicima, brao voće za dnevnicu, pa stvarno sam svuda radio - rekao je Jakov u pomenutoj emisiji.

1/11 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Danko Simunović, DANKO SIMUNOVIC

Rekordi

Jakov Jozinović oborio je mnoge rekorde, te je nakon Lepe Brene koja decenijama drži prvu poziciju kada je Sava Centar u pitanju sa 17 rasprodatih koncerata, jedini koji joj se približio. Menadžment mlade zvezde razmišljao je da zakaže još deset, ali se ipak desila Beogradska Arena koja je opet u rekordnom roku rasprodata.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Simone Di Luca/Simone Di Luca

Mladi pevač je trenutno u nezapamćenom hajpu, pa osim što je osvojio srca tinejdžerki iz Srbije, i javne ličnosti ne kriju da su oduševljene njegovim uspehom. Da ovolika potražnja za njim nije samo u Beogradu, svedoče i najave njegovih koncerata po regionu.

Jozinović je zakazao koncerte i u Bosni, tačnije u Sarajevu, Mostaru, Banjaluci i Tuzli, dok je u Hrvatskoj već održao nekoliko koncerata - u Osijeku, Splitu, a najveći i najspektakularniji ga tek očekuju u zagrebačkoj Areni. U glavnom gradu Hrvatske zakazao je čak dva koncerta u njihovoj najvećoj dvorani, pa će ukupno 40.000 fanova uživati u pesmama i energiji koju će im Jakov doneti.