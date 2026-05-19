Jakov Jozinović zapalio je Sava Centar sa svojih 10 koncerata u nizu za koje su se tražile karte više.

Na poslednjem je mlada zvezda najavila spektakl u Beogradskoj Areni koji je zakazan za 24 oktobar.

Detinjstvo

I dok svi misle da se Jakov proslavio pevanjem na društvenim mrežama, kako njegova popularnost skače tako isplivavaju ranija pojavljivanja mladog pevača na muzičkim takmičenjima.

Po društvenim mrežama šeruju se snimci kada je pevač imao 12 godina i takmičio se u hrvatskom muzičkom takmičenju "Zvijezdice". I tada kao i sada svojim besprekornim glasom oduševljavao je sve koje su ga slušali pa i sam žiri.

"Kad se neko rodi i ima dar kao Jakov..."

Nedavno je jedan od članova žirija glumac Enis Bešlagić objavio video snimak kada Jakov peva na sceni u pomenutom takmičenju, pa kako je rekao od prvog trena znao je da će Jakov biti zvezda.

- Kad se neko rodi i ima dar kao Jakov Jozinović i onda još taj dar zna upotrebiti na najlepši mogući način širenjem pozitivne energije i Ljubavi . A tada , pre devet godina sam rekao na takmičenju dok je imao 12 godina sledeće: “Ti kao dečak se boriš s devojčicama koje imaju pevljiviji glas, ali taj tvoj šarm čini da mi zaboravimo sve loše. Ti kažeš da nisi mislio da ćeš dobiti svih pet stolica. I onda ti Bog da takvu energiju da nas kupiš. Prijatelju, ti da si falšao, ja bih se za tebe borio do kraja".

Novi rekord

Jozinović je u suzama objavio datum koncerta i svoju prvu arenu u Beogradu, a niko se nije nadao da će to biti dovoljno da ponovo obori sve rekorde.

Naime, Jakov je prodao kompletnu arenu za samo nekoliko sati od momenta kada su karte puštene u prodaju, a oko 44.000 ljudi čekalo je na red za iste, doduše bezuspešno.