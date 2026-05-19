Igor Todorović, poznatiji kao Dr Igi, jedan je od najpoznatijih densera devedesetih.

Pevač je jednom prilikom otvorio dušu i izneo detalje svog ljubavnog života.

Igra sudbine

Po prvi put je javno govorio o devojci koja mu je ostala uvek draga. Na pitanje da li planira da se oženi jednog dana, imao je tada opširan odgovor.

- Doktor Igi ne mašta više o tome. Imao sam jednu devojku devedesetih godina, ona je 2001. godine otišla da živi u Njujork, u Americi. Bili smo zajedno u vreme moje najveće popularnosti. I igrom slučaja desila se jedna zanimljiva situacija. U Francuskoj, na skijanju, u autobusu sretnem devojku koja je njena školska drugarica, nekako je taj moj broj došao do nje sve do Njujorka preko nekih ljudi. Kontaktirala me je, ali jako pažljivo, nije znala da li imam devojku, ženu, porodicu. Dugo ja živim sam. I, tako je planula ljubav preko Vajbera, dopisivali smo se, čuli non stop - pričao je denser, pa dodao:

Dr Igi nakon majčine smrti bio u depresiji

"Nisam želeo da ostavim život ovde"

- Zakazali smo datum venčanja, to je bilo 2018. godine. Vremenom sam skontao da ljubav na daljinu ne može da funkcioniše. Nisam želeo da ostavim svoj život ovde. Od tada nisam imao ozbiljnu ljubav. Nažalost naša priča nije uspela, ali ona će mi uvek ostati u sećanju. 1977. godište je, prelepa je, bavila se modelingom u Americi.. i tako - otkriva doktor Iggy.

Zarađivao ogroman novac

Devedesetih je harao domaćom scenom, i zarađivao ogromne sume novca pojavio se na konferenciji za štampu povodom povodom koncerta Devedesete u subotu.

- Bilo šta što bi se radilo danas, to ne bi bilo to. Mi možemo da napravimo ne jedno nekoliko dobrih pesama u onom fazonu koji je bio u 90-ih godina, to ljudi traže dosta. Svi koji me zaustavljaju u ulici, pa svaki treći kaže daj snimite nešto novo, međutim, znam da to ne bi bilo to i da bi možda time, ne mogu da kažem upropastio karijeru, ali mogu da kažem da bi sigurno malo spustio onaj nivo popularnosti koji je, koji je, eto, ovo što kaže kolega Ivan, dobrih neosvetljenih godina - rekao je tada dr Igi, koji je danas instruktor skijanja i ima visoku licencu crnogorske asocijacije, koja je priznata svuda u svetu.

U jeku popularnosti on je odlučio da se povuče sa estrade, pa danas vodi živo povučen život, van kamera.

Jahta, nekoliko automobila

Jednom prilikom ispričao je koliko je zarađivao, međutim, taj novac je brzo proćerdao.

"Koliko god drugi pričali da su devedesete bile najlošije godine, meni su bile najlepše. Bili smo mladi, zarađivali smo mnogo, putovali smo, bili smo omiljeni svuda... Stvarno smo bili velike zvezde! Sećam se da je 40-50 devojaka stajalo ispred moje kuće da se fotografišemo. Euforija oko nas je bila velika. Imao sam i svoju jahtu, dva-tri automobila, vodio sam celu svoju ekipu na skijanja i letovanja. Mesečno sam dobijao za nastupe 40.000 maraka, a imao sam 25 godina ", ispričao je svojevremeno Doktor Igi.

- Na prva dva albuma uzeo sam 2.000.000 maraka, kakvih sto soma? I da sam imao malo više pameti, uzeo bih još barem toliko. A da je imao ko da mi kaže: ‘Prikoči, čoveče’, danas bih imao barem dvadesetak gajbi pod kirijom u Beogradu. Sve je to došlo kako je i otišlo, trošio sam sumanuto brzo i sumanuto mnogo. Mlad, željan mnogo čega, samo je nebo bilo granica“ započeo je Igor svojevremeno u svojoj ispovesti.