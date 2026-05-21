Pevač Igor Todorović, poznatiji kao Dr Iggy, bio jedan od najpoznatijih izvođača devdesetih i zaradio je ogroman novac na nastupima.

U jeku popularnosti on je odlučio da se povuče sa estrade, pa danas vodi živo povučen život, van kamera. Jednom prilikom ispričao je koliko je zarađivao, međutim, taj novac je brzo proćerdao.

"Koliko god drugi pričali da su devedesete bile najlošije godine, meni su bile najlepše. Bili smo mladi, zarađivali smo mnogo, putovali smo, bili smo omiljeni svuda... Stvarno smo bili velike zvezde! Sećam se da je 40-50 devojaka stajalo ispred moje kuće da se fotografišemo. Euforija oko nas je bila velika. Imao sam i svoju jahtu, dva-tri automobila, vodio sam celu svoju ekipu na skijanja i letovanja. Mesečno sam dobijao za nastupe 40.000 maraka, a imao sam 25 godina ", ispričao je Doktor Igi.

- Na prva dva albuma uzeo sam 2.000.000 maraka, kakvih sto soma? I da sam imao malo više pameti, uzeo bih još barem toliko. A da je imao ko da mi kaže: ‘Prikoči, čoveče’, danas bih imao barem dvadesetak gajbi pod kirijom u Beogradu. Sve je to došlo kako je i otišlo, trošio sam sumanuto brzo i sumanuto mnogo. Mlad, željan mnogo čega, samo je nebo bilo granica“ započeo je Igor svojevremeno u svojoj ispovesti.

Tragedije koje su prekinule sve

Međutim, blistavu karijeru i luksuz prekinule su teške porodične tragedije, kada je ostao bez majke, a zatim i mlađeg brata Ivana koji je preminuo od posledica raka. Dr Igi ističe da mu je smrt majke i brata izuzetno teško pala, te da je nakon toga postao sasvim drugi čovek, pa čak i prekinuo pevačku karijeru u periodu od 2003. do 2007. godine. Ti bolni gubici doveli su ga do duboke depresije i suicidnih misli.

- Teško sam podneo smrt brata. Ne mogu da objasnim taj osećaj, pomutio mi se um. Često volim da kažem da bih želeo da mi uzmu sve, kuću, kola i pare, samo da mi je on živ. Pre bih sedeo u gaćama na Pančevačkom mostu, bez dinara, znam da bih sa njim ponovo napravio sve, ali nažalost, to je nemoguće - rekao je u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

Nakon majčine smrti imao mračne momente.

- Pomišljao sam na samoubistvo posle mamine smrti. Shvatio sam da nemam nikoga na planeti i da više niko ne brine za mene i šta će mi život ovakav.

Srah od samoće

Nakon što je novac „brzo proćerdao”, Dr Igi danas živi izuzetno skromno i nije zvanično zaposlen, mada je sa prijateljem pokrenuo privatan posao. Ističe da mu je sada najvažnije da ima za osnovne potrebe i skijanje. Pored finansijskog pada, pevač se nosi i sa velikom usamljenošću jer se nikada nije ženio i nema dece. Iako priželjkuje ljubav i misli da bi bio divan, odgovoran otac, svestan je da su mu šanse za usvajanje male.

- Meni niko ne bi dao da usvojim dete, jer sam muškarac i živim sam. Bio bih divan otac, jer sam jako odgovoran, tačan i precizan. Moje dete bi imalo sve što treba i ne bi mu ništa falilo u životu. Ovako živim život bez smisla, jer su upravo deca smisao života. Ako ja ne budem imao muškog naslednika, porodica Todorović će se ugasiti.

Zbog činjenice da je ostao potpuno sam, bez sopstvene porodice, Igor otvoreno priznaje svoj najveći strah o kojem svakodnevno razmišlja: