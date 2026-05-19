Slušaj vest

Tamara Milutinović je u braku sa fudbalerom Darkom Jevtićem, a jednom prilikom je govorila o svadbi i otkrila da su dobijali prazne koverte na slavlju.

Prazne koverte

- Čula sam od nekih svojih koleginica koje su pravile svadbu da se priča o tim praznim kovertama, a ja sam uvek bila u fazonu: 'Bože, ko donosi praznu kovertu? Ko ima hrabrost da donese praznu? Pa, nemoj doneti ništa, bolje i to nego da doneseš praznu kovertu'. Međutim, bilo je. Bilo je stvarno, da. Moram da kažem i da je bilo jako lepih i originalnih poklona, od moje drugarice Edite, Stevana frizera, jako su onako bili inovativni tako da, bilo je jako lepih poklona, stvarno, iskrena je bila pevačica za Telegraf koja je progovorila i o cifri koju su potrošili na svadbu.

1/5 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Kurir

- Misliš, jesmo li u minusu ili u plusu? U debelom minusu. (smeh) Mi smo u minusu, tako da ne znam, moraćemo da nešto smislimo. Šalim se, šalim se. Darko i ja kada smo se odlučili da pravimo svadbu, nijednog trenutka nismo razmišljali u smislu da budemo nekom plusu ili da zaradimo ili nešto tako, čak smo i sebi postavili neku gornju granicu do koliko možemo da potrošimo, tako da sve je to kako smo planirali. Jeste, ispalo je papreno, ali ispalo je sve tako kako smo planirali. Mislim, nije nas ništa iznenadilo, iskrena je bila Tamara Milutinović.

Šuškanja o razvodu

Podsetimo, nedavno se pričalo da se Tamara i njen suprug Darko razvode. Ipak, pevačica je ubrzo demantovala te navode.

- Došla je priča do nekih ljudi, na to se nadodalo svašta nešto, ali to nije istina. I dalje sam u braku, i dalje živim sa suprugom, sve je u redu - rekla je ona, pa dodala:

- Nismo ni razmišljali o tome, nije se vodila priča o bilo kakvom razvodu, ne daj Bože.

1/8 Vidi galeriju Tamara Milutinović ljubi muža na nastupu Foto: Printscreen

"Darko je uz mene"

Na pitanje kako je njen suprug reagovao na natpise u medijima, rekla je:

- On je totalno uz mene, bitnije mu je kako se ja osećam povodom toga, pošto sam ja u tom poslu, a on se odvojio, ne želi da se pojavljuje u medijima, ja to poštujem i volim. Mi smo medijski izloženi. Svi se svađaju svakodnevno, nijedan odnos nije idealan, pa je prirodno da se i mi svađamo sa partnerima.

kurir/blic