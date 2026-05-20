Jon Cirjak, kum Lepe Brene i Bobe Živojinovića, danas ima 86 godina i više od dve milijarde dolara na računu, bar kako navodi Forbs.

Ko je ovaj tajanstveni gospodin, koji nije toliko poznat kao njegove kolege sa elitne liste najbogatijih ljudi sveta? Svi znaju kako izgledaju Ilon Mask ili Džef Bezos, ali – Jon Cirijak? Misterija. Ili možda ipak nije?

Biografija

Rođen je u Brašovu, u Rumuniji. Svojevremeno je bio vrlo uspešan teniser, a bavio se i hokejom na ledu, čak je, kako piše na Vikipediji, učestvovao na Zimskim olimpijskim igrama.

Neki su ga zvali Buldožer iz Brašova, drugi – grof Drakula.

Nakon igračke karijere nastavio je kao trener, a potom i menadžer. Sarađivao je sa legendama kao što su Ilie Nastase, Anri Lekont, Boris Beker, Goran Ivanišević, ali i – Boba Živojinović.

Jon Cirjak Foto: MARTIN BUREAU / AFP / Profimedia

Organizovao je više teniskih turnira, čak je, kao promoter belog sporta, postao počasni član međunarodne Teniske kuće slavnih, a šest godina bio je predsednik Rumunskog olimpijskog komiteta. No, glavni izvor njegovih prihoda je biznis.

Jon Cirjak osnovao je prvu privatnu banku u postkomunističkoj Rumuniji. Postao je i prvi Rumun koji se našao na Forbsovoj listi najbogatijih ljudi današnjice. Za ogroman uspeh koji je postigao može da zahvali svom preduzetničkom duhu i pametnim ulaganjima.

Kum Lepe Brene i Bobe Živojinovića, kako se pisalo, ima 35 dece, i to prema sopstvenom priznanju, mada neki tvrde da brojka nije konačna. Zvanično ima troje – jedno sa manekenkom Miket fon Ajzenberg, dvoje sa Sofi Ajad, egipatskom novinarkom.

Iza Cirjaka su brojna dobra dela. U rodnom Brašovu sagradio je naselje u koje je smestio oko 300 napuštenih mališana, i kompletno ih izdržavao. Osim toga, donirao je 100.000 dolara za popravke kuća posle poplava u Srbiji 2014. godine.

Brena i Boba i danas su bliski sa Cirijakom, koji im je za svadbu poklonio u to doba jedan od najskupljih automobila, a inače je u Beograd stigao privatnim avionom. Bio je i gost na venčanju Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića.

Ako u obzir uzmemo profesionalnu sportsku karijeru Jona Ciriaka, moglo bi se zaključiti da je on najbogatiji teniser svih vremena, iako mu je tenis bio samo odskočna daska za kreiranje moćnog poslovnog carstva.

(Kurir.rs/ Gloria)