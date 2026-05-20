Jakov Jozinović zapalio je Sava centar sa svojih 10 koncerata u nizu za koje su se nedavno tražile karte više. Na poslednjem je mlada zvezda najavila spektakl u Beogradskoj areni koji je zakazan za 24. oktobar.

Ovog ponedeljka karte za ovaj koncert su puštene u prodaju, a Jakov je kompletnu Arenu rasprodao za samo sedam sati od momenta kada su karte puštene u prodaju. Kako se moglo videti na sajtu gde su se ulaznice prodavale, u jednom trenutku je 44.000 ljudi čekalo u redu za njih, ali bezuspešno.

Priprema album

Kako su mnogi ostali bez svoje ulaznice, vrlo je verovatno da će mladi Jozinović uskoro objaviti još jedan datum za sve one koji žele da budu deo njegovog spektakla.

- Beogradska arena rasprodata je za nekoliko sati. Ha-ha, pa šta je ovo? Predivni ste, ljudi. Zajedno stvaramo najlepšu priču i jedva čekam da s vama zapevam svoj novi album. Hvala - napisao je Jakov na Instagramu.

Inače, poslednjih godina regionalna muzička scena oborila je brojne rekorde kada je reč o brzini prodaje ulaznica za velike solističke koncerte. Među izvođačima koji su izazvali najveću pomamu za kartama posebno se izdvajaju Aleksandra Prijović, Dino Merlin i Zdravko Čolić.

Aleksandra Prijović napravila je pravi regionalni fenomen tokom turneje "Od istoka do zapada". Za njene koncerte u zagrebačkoj Areni interesovanje je bilo toliko veliko da su prve tri Arene rasprodate u roku od samo 24 sata, dok je četvrta planula za nešto više od 48 sati. Potražnja je bila ogromna i za peti koncert, čime je Prijovićka postala jedna od retkih izvođača koji je uspeo da rasproda čak pet zagrebačkih Arena.

Sličnu euforiju izazvao je i Dino Merlin. Njegov koncert u Beogradskoj areni rasprodat je za samo pola dana od puštanja karata u prodaju, što su mediji nazvali jednim od najvećih rekorda na regionalnoj muzičkoj sceni. Toliko interesovanje dovelo je čak i do preopterećenja sistema za prodaju ulaznica, jer su fanovi masovno pokušavali da obezbede svoje mesto.

Muzička legenda

Kada je reč o Zdravku Čoliću, on već decenijama važi za jednog od najvećih koncertnih izvođača na Balkanu. Još 2005. godine karte za njegove koncerte u Beogradskoj areni prodavale su se neverovatnom brzinom. Tako je Čola za nepuna dva sata rasprodao gotovo sve ulaznice za sedenje i većinu mesta za stajanje. I kasnijih godina Čola je nastavio da puni najveće dvorane regiona u rekordnom roku, potvrđujući status muzičke legende koja bez problema rasprodaje arene širom Balkana.

