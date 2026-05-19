Sanja Marinković priznala je svojevremeno kakve stvari joj ljudi pričaju kada je u pitanju njen fizički izgled.

Kako je sama rekla, treba voditi računa o svom telu i koži, ali ništa ne treba preterano menjati. Ona otkriva da je na dnevnom nivou zlostavljaju žene na ulici koje joj daju predloge šta bi sve mogla da koriguje na sebi.

"Zlostavljaju me na dnevnom nivou"

- Na dnevnom nivou me zlostavljaju i vrše pritisak da uvećam usta! Žena me zaustavlja, prilazi na ulici i kaže da sam prelepa, prezgodna ali da mi samo usne fale. Treba raditi na sebi, održavati se ali ostati svoj, nisam ni za jednu invanzivnu metodu, samo za osvežavanje usana - istakla je Sanja svojevremeno u emisiji "Magazin IN" koju vodi.

"Nema osobe koja nije uradila usta i uvećala grudi"

Sanja ističe da se na društvenoj mreži Instagram plasiraju i promovišu žene koje su izveštačene i da na taj način utiču na svest mladih.

- Dovoljno je ući na Instagram i pogledati šta se promoviše! Nema osobe koja nije uradila usta i uvećala grudi, ako ostaneš svoj odmah misle da ti nešto fali - našalila se Marinkovićeva.

Ovako je nekada voditeljka izgledala:

Proslavila 52. rođendan

Sanja je pozirala dok je duvala svećice, a veliku pažnju je privukla neobična torta. Naime, voditeljka je odabrala Pavlovu tortu, ali ne klasičnu već mini verziju odnosno.

Na stolu se nalazio i buket belih ruža, a voditeljka je blistala u elegantnoj, zatvorenoj crnoj haljini, a stajling su dodatno upotpunile biserne minđuše.

"Još jedna godina, još jedna želja… I dalje blistam - napisala je voditeljka u opisu.

Inače, mnogi se iznenade kada čuju da je voditeljka napunila 52 godine.