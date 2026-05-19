Pevač Slobodan Sloba Vasić nedavno se našao u centru skandala kada je izazvao haos na beogradskom aerodromu sa kojeg je udaljen u alkoholisanom stanju umesto da otputuje na zakazan nastup u Cirih. Njegov životni put, od dečaka koji je pevao u kafani do zvezde koja se bori sa anksioznošću, pun je neverovatnih uspona i bolnih padova.

Nakon incidenta na aerodromu, Sloba Vasić je hitno prebačen u Urgentni centar na ispiranje želuca, a potom i na VMA. Prava drama usledila je kada su ga odatle odvezli direktno u neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr Laza Lazarević“, o čemu je prvi pisao Kurir. Pevač je zadržan pod nadzorom lekara jer medicinska terapija koju koristi strogo zabranjuje mešanje sa alkoholom.

Slava preko noći i "ljudi van zakona"

Slobina priča počinje u Subotici, gde je već sa samo 14 godina svirao harmoniku i pevao po lokalnim kafanama. Vrtoglavi uspeh i slava stigli su ga sa 17 godina, kada je 2008. osvojio treće mesto u "Zvezdama Granda" i snimio mega hitove poput "Anonimne" i "Moje bivše drage".

Međutim, novac i slava uzeli su svoj danak. Pevač je priznao da je imao i do pet nastupa nedeljno, pevajući čak i pod temperaturom, dok ga je ogromna popularnost odvela u problematično društvo.

"Ta velika popularnost izaziva to da svako želi da ti bude drug. Ideš da pevaš kod raznoraznih likova, a kada dođeš do ljudi koji su van zakona, onda više ne možeš ni da biraš," ispričao je Sloba i dodao da je u mladosti bio opsednut skupim automobilima i trošenjem novca.

Napadi panike na bini i operacije

Enormna zarada i pritisak doveli su ga jake anksioznosti. Vasić je otvoreno priznao da je na nastupima, pred hiljadama ljudi, doživljavao jezive napade panike.

"Ne znam gde ću, da li da siđem sa bine... popio sam 3-4 viskija zaredom, samo da me prođe," prisetio se pevač svog najtežeg perioda koji je trajao oko godinu dana.

Pored toga, slava se odrazila i na njegovo telo. Godinama se borio sa gojaznošću, ugrađivao i vadio balon iz želuca, imao neuspešnu operaciju uklanjanja viška kože, da bi se na kraju prošle godine podvrgao operaciji smanjenja želuca u Turskoj.

