Slušaj vest

Starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, nedavno se udala, a ranije je imala jako ružno iskustvo sa bivšim verenikom. Ona je svojevremeno priznala da ju je bivši dečko sa kojim je planirala svadbu prevario i to ni manje ni više nego sa muškarcem.

Tijana Ajfon je gostujući u jednoj emisiji priznala da ju je partner prevario.

- Tvoj ljubavni život izaziva pažnju medija. Ti si saznala da te je dečko prevario... - rekla je voditeljka.

- Sa dečkom. Nije bilo smešno u tom trenutku, ali bilo mi je lakše da me prevari sa transrodnom osobom nego sa devojkom - rekla je Tijana.

1/9 Vidi galeriju Tijana Ajfon Foto: Kurir, Petar Aleksić

- Jel stvarno bila zakazana svadba koja je zbog toga otkazana - upitala je voditeljka.

- Da, trebalo je da se venčamo. Neću da mu poklanjam medijski prostor, ali šta sam ja sve saznala... Sedela sam na jahti i vrištim. Postao nam je predmet sprdnje - rekla je ona.

- Sad kad je sve to prošlo, ali u tom trenutku nije šala. Koliki je šok to bio za tebe - upitala je voditeljka.

Tajno venčanje zajednička želja

Bivša učesnica rijalitija nedavno je priznala zašto je sakrila svoj omiljeni datum.

- Udala sam se u najstrožijoj tajnosti jer smo mi tako želeli. Pre venčanja je bila jedna emisija i sukob dve pevačice, dok je jedna tvrdila da sve može da se sakrije i da se dozira, druga je govorila suprotno i da živi u Beogradu. J*bi ga i ja živim u Beogradu, pa sam sakrila. Udala sam se u Beogradu, 15. marta. Želela sam da se sećam toga ja, a ne svi. Ljudi me na ulici zaustavljaju, čestitaju mi, to mi je baš zanimljivo. Da venčanje bude u tajnosti bila je zajednička želja - rekla je iskreno Tijana za full screen media.

"Zajedno smo skoro 2 godine"

Tijana je otkrila koliko je puta bila zaprošena, te je otkrila kako je započela ljubav za ceo život.

1/7 Vidi galeriju Tijana Ajfon udata žena Foto: Privatna arhiva, Instagram, Privatna Arhiva

- Koliko puta su me pitali, malo sam se udala, kao što bi rekla Nataša Bekvalac. Zvanično sam jednom zaprošena i hvala Bogu što se nisam udala. Mom mužu smeta da pričam o prošlosti i ja ću to ispoštovati. Kada se vratim unazad shvatam da ja zapravo nikada nikog nisam ni volela. Tek sad volim prvi put moju najmiliju osobu na svetu. Zajedno smo skoro 2 godine, u julu će tačno biti dve. Počeli smo da se dopisujemo i posle 4 dana je prestao je da se javlja i ja sam počela da plačem. Kad god se posvađamo nešto falio mi je jako i to mi je bio signal da sam zaljubljena. Kad smo pričali o svadbi ništa mi tu nije bilo čudno ili "vau" jer je nekako to između nas bilo normalno, sve je išlo prirodno i svojim tokom - govorila je Tijana za full screen medija i otkrila zašto partnera krije od očiju javnosti:

"Suprug je mlađi od mene"

- Moj suprug je mlađi od mene, ne krijem ga jer nije transparentan, već naprotiv. Jako je lep i jako je uspešan. O sreći mora da se ćuti. Bez obzira što sam javna ličnost neću se pojavljivati sa njim jer su ljudi čudni, zli i sve je čudno u današnjem svetu. Materijalno nije važno, bogatstvo se ne meri finansijama već nečim drugim. On me pazi, štiti, uvek je tu uz mene i to mi je najvažnije. Mi smo jedna porodica, jedna kuća, sve je naše.