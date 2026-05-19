Poslednjih dana sve glasnije kruže priče da je Saška navodno u drugom stanju, ali se pevač tim povodom još uvek nije javno oglašavao niti je želeo da komentariše nagađanja o prinovi. Ipak, jedno je sigurno, emocije među njima ne kriju.

Marko je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa svojom izabranicom i tako dodatno podgrejao interesovanje pratilaca. Zaljubljeni par uslikan je tokom večeri u jednom restoranu, dok su se držali za ruke i razmenjivali osmehe.

Saška je privukla pažnju elegantnim modnim izdanjem, nosila je efektnu braon bluzu ukrašenu cirkonima, koju je uklopila sa modernom belom suknjom visokog struka. Marko je, sa druge strane, ostao veran klasici i pojavio se u jednostavnoj beloj košulji, dokazavši da je minimalizam uvek siguran izbor.

Oglasio se otac Marka Gačića

Muzičar Mikica Gačić, ostao je u šoku zbog ponašanja sina, koji ga je i rasplakao. Čak mu je zabranio da dolati u porodični dom.

- Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je rešio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i decu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promenio, ništa mu nije jasno - počeo je izvor za "Svet" i dodao:

- Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu devojku. On joj je ovde otvorio agenciju i iznajmio je stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 evra mesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju decu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvećka, ali otkad se udala ona je bila normalna. A on otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe.