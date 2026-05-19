Nakon što su svoju ljubav krunisali brakom na intimnom venčanju, estradni par Joca Stefanović (36) i Iva Bojanović sa velikim uzbuđenjem očekuju dolazak svog prvog zajedničkog deteta. Iako je Iva od njega starija pet godina i iz prethodne veze već ima dvoje dece, pevač ističe da u njihovom domu vlada prava porodična atmosfera.

Zanimljivo je da je Joca, pre nego što je započeo vezu sa Ivom, bio u drugom emotivnom odnosu koji je odlučio da prekine zbog snažnih osećanja prema sadašnjoj supruzi. Gostujući u emisiji "Bunker", otvoreno je progovorio o tom periodu:

"Bio sam tada u vezi, ali nisam mogao da krijem svoja osećanja. Apsolutno ništa nisam radio dok to nisam razrešio. To je jako bilo bitno za mene iz razloga što ne ne želim da ulazim u nešto novo sa okaljanim obrazom, i da sam nekoga povredio. Ja sam bio u vezi i rekao joj: 'Zaljubio sam se, ja ne mogu više'"

Poslednje pripreme pred dolazak bebe na svet

Pripreme za dolazak novog člana porodice uveliko traju, a par zajednički oprema sobu za bebu. Pevač ističe da im materijalne stvari nisu prioritet:

"Iva je super, ona je ozbiljan car. Njoj je ovo treća trudnoća, meni prva. Mi joj stalno govorimo da leži i odmara, ali ona ne može da miruje. Ipak, sada mora da uspori. Pripremamo sobu za bebu, kupujemo krevetac... Sve radimo polako i normalno. Ne jurimo brendove i luksuz, najvažnije nam je da dete bude zdravo i da ima srećno detinjstvo".

Pevač priznaje da je spreman za izazove koje donosi očinstvo i da jedva čeka da se ostvari u novoj ulozi, iako mu je prvi susret sa bebom još uvek nepoznanica.

"Uopšte me ne hvata panika, baš se radujem i jedva čekam. Spremam se da ne spavam, to znam sigurno. Jedino me malo plaši menjanje pelena, ali verujem da će i to brzo ući u rutinu. Taj prvi susret... malo mi je nepoznanica".