Slušaj vest

Reper Igor Panić Nući večeras je na promociji svog drugog albuma uspeo da uradi ono što retko kome pođe za rukom – da kompletan događaj zaseni stajlingom o kojem će se sigurno pričati danima. Dok su mnogi očekivali klasično urbano izdanje, Nući se pojavio u modnoj kombinaciji koja više podseća na visoku svetsku modu i performans nego na standardni reperki fazon.

Iznenadio stajlingom

Crni elegantni kaput i svedena silueta bili su u potpunom kontrastu sa ogromnim plavim detaljem od perja koji je nosio oko glave i ramena, stvarajući utisak futurističkog kostima kakav do sada gotovo da nije viđen na muškarcu na domaćoj javnoj sceni, pa ni na Bojanu Jovanovskom poznatijeg kao Boki 13 koji često ume da iznenadi odevnim kombinacijama. Uz plave rukavice i dramatičan izgled, Nući je pokazao da granice između muzike, mode i performansa danas gotovo da ne postoje.

Na društvenim mrežama već su krenuli komentari da je ovo jedan od najhrabrijih modnih poteza koje je neki muški izvođač kod nas poneo. Dok jedni smatraju da je izgled potpuno avangardan i svetski, drugi priznaju da ih je reper šokirao neobičnim izborom. Ipak, upravo to je i poenta.

1/8 Vidi galeriju Nući u šok stajlingu Foto: Damir Dervišagić

Poznato je da Nući poslednjih godina pažljivo gradi imidž izvođača koji prati svetske trendove, ali ovim pojavljivanjem otišao je korak dalje. Mnogi su njegov stajling uporedili sa modnim momentima koji se viđaju na Met Gali ili revijama najpoznatijih svetskih dizajnera, gde muškarci sve češće eksperimentišu sa nesvakidašnjim krojevima, perjem, detaljima i teatralnim modnim izrazom.

1/5 Vidi galeriju Nući Foto: Kurir Televizija, Print Screen, Kurir

Hteo da tuži poznati lanac marketa

Javnost je u proteklom periodu uzdrmala vest da Nući planira da tuži poznati lanac marketa, a usled toga pokrenule su se i razne spekulacije šta je doprinelo takvoj odluci: