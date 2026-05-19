Pevačica Edita Aradinović uskoro će se ostvariti u ulozi majke, a nakon kraće medijske pauze pojavila se na promociji novog projekta svog kolege i prijatelja Nućija.

Iako je u poslednje vreme izbegavala javna dešavanja i medijsko eksponiranje, ovog puta je napravila izuzetak kako bi podržala mladog trepera.

Trudna Edita o Nućiju

Vidno raspoložena i nasmejana, Edita je priznala da joj prijaju mirniji dani daleko od reflektora, ali i da nije potpuno nestala iz javnog života.

- Drago mi je što sam večeras ovde zbog Nućija. On je neko koga izuzetno cenim, kako privatno tako i poslovno. Veoma je talentovan, kreativan i uvek donosi nešto novo na scenu - rekla je pevačica.

Govoreći o trudnoći, Edita nije krila koliko uživa u ovom periodu života. Otkrila je da se oseća odlično i da sa nestrpljenjem iščekuje dolazak bebe, koji se očekuje za oko dva meseca.

O trudnoći

- Trudim se da vodim miran i zdrav život. Redovno treniram, zdravo se hranim i dosta vremena provodim sa svojim psima. Trening mi posebno prija sada kada sam usporila sa poslom. Ostao mi je još jedan nastup, nakon čega planiram da se potpuno posvetim sebi i pripremama za porođaj - iskreno je ispričala.

Pevačica je dodala i da veruje da će sve proteći u najboljem redu, kao i da se trudi da tokom trudnoće razmišlja pozitivno i sa što manje stresa.

