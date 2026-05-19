Iako se godinama unazad spekulisalo da su Rada Manojlović i Katarina Grujić u lošim odnosima, Grujićka je sada odlučila da stavi tačku na sve priče o navodnom estradnom sukobu.

Katarina Grujić o Radi

U javnosti su se često pojavljivale tvrdnje da je između njih došlo do nesuglasica zbog muškarca, ali i zbog dueta sa Harisom Berkovićem koji nikada nije ugledao svetlost dana. Ipak, Katarina tvrdi da između nje i Rade nikada nije postojao pravi konflikt.

Rada i ja smo u super odnosima, ne znam ko je šta pričao, ali Rada i ja smo stvarno super i čule smo se i čestitala mi je na pesmama i dolazi na promociju i moj rođendan, tako da ćemo se družiti. Što se tiče dueta sa Harisom bilo je to nešto davno, ali nikada mi to nismo realizovali. Pretpostavljam da su novinari napravili rat, jer stvarno ja nikada nisam bila u lošim odnosima sa Radom - zaključila je Katarina Grujić za Alo.

Ovako je pričala Katarina o Radi ranije

Podsetimo, Grujićevu je svojvremeno povredilo to što se Rada Manojlović nije interesovala za njeno zdravstveno stanje, što je svojevremeno u izjavi za medije rekla.

- Ne znam zašto Rada Manojlović, sa kojom sam bila i više nego dobra, nije našla za shodno ni da me okrene. To je možda i razlog njene priče da smo na distanci. Stvarno joj nisam ništa loše uradila. Svaki put joj čestitam na pesmi, uputim podršku - izjadala se Katarina svojevremeno u izjavi za medije.

Rada otkrila svoju stranu priče

Podsetimo, Rada je pre par meseci odlučila da prvi put detaljno ispriča svoju stranu priče i tako stavi tačku na sve nesuglasice i nagađanja koja su godinama pratila ovaj estradni sukob.

Na pitanje da li je tačno da je sukob počeo zbog dueta sa Harisom Berkovićem, pevačica je odgovorila:

- To se sve desilo 2018–2019. godine, davno je to bilo. Jeste istina, lično sam je zvala i njoj se to jako dopalo. Dogovorile smo se za termin, tada kod Raleta u studiju, svi smo tu bili, međutim ona se nije pojavila. Posle toga sam je zvala, pisala, nije se nikada javila. Meni je to zasmetalo i zamerila sam joj. U pitanju je pesma "Neću više da se krijem", koju je Haris snimio sa Monikom Ivkić - započela je Rada.

Da li su nakon toga ikada razgovarale i pokušale da razjasne nesporazum, Rada je imala konkretan odgovor:

- Srele smo se jednom prilikom u avionu, letele smo za Beč, ako se ne varam. Tada smo čak i nazdravile, tu temu nismo ni spomenule. Tada je već i prošlo puno vremena, pa smo se valjda i ohladile od te priče. Uvek kad se sretnemo lepo se pozdravimo - rekla je pevačica za 24sedam.