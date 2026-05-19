Reper Igor Panić Nući napravio je pravi spektakl povodom promocije svog novog albuma, a na jednom mestu okupila se gotovo cela estrada. Glamur, luksuzni automobili, provokativne kombinacije i atmosfera koja je podsećala na svetske događaje — sve to moglo je da se vidi na ovom urbanom muzičkom događaju o kojem danas bruji region.

Ceca blista u belom

Među prvima je stigla folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović, koja je sve ostavila bez daha elegantnim belim odelom koje je nosila sa mnogo stava. Minimalistički, a moćno — pevačica je mamila poglede i pokazala zašto godinama važi za jednu od najbolje obučenih žena na domaćoj sceni.

Sanja u minjaku, Edita sa stomakom do zuba

Veliku pažnju izazvala je i pevačica Edita Aradinović, koja se pojavila u uskoj kombinaciji koja je istakla njen trudnički stomak do zuba. Nasmejana i raspoložena, pevačica nije skidala osmeh s lica, a mnogi su komentarisali da nikada nije izgledala lepše.

Sanja Vučić pojavila se u ultrakratkom minjaku koji je naglasio njene izvajane noge, dok su blicevi fotoaparata neprestano sevali oko nje. Pevačica je samouvereno pozirala okupljenim fotografima i pokazala da odlično zna kako da privuče pažnju gde god se pojavi.

Desingerica izveo 4 žene iz limuzine

Ipak, jedan od najšokantnijih dolazaka večeri definitivno je priredio Desingerica. Kontroverzni izvođač stigao je u zlatnoj limuzini iz koje su jedna za drugom izlazile četiri atraktivne devojke, dok je okupljena masa u neverici gledala performans. Njegov dolazak izazvao je opšti haos među prisutnima, a telefoni su odmah krenuli da snimaju nesvakidašnju scenu. Naravno, tu je bila i njegova žena Nevena, koja je u kratkom teksas miniću i bluzi koja otkriva ceo stomak pokazala svoje izvajano telo.

Teodorin dekolte raspametio

Posebnu pažnju privukla je i Teodora Džehverović, koja je u uskoj satenskoj haljini bez brushaltera doslovno raspametila prisutne. Tanka tkanina naglasila je njen bujni dekolte, a svaki njen pokret bio je pod budnim okom okupljenih. Mnogi su komentarisali da je pevačica izgledala nikad izazovnije, dok su društvene mreže već preplavili snimci njenog dolaska.

Nikolija i Relja Popović stigli su zajedno nasmejani i raspoloženi za ovaj događaj.

Na promociji su se pojavile i brojne druge poznate ličnosti iz sveta muzike, influensera i javnog života.

Iznenadio stajlingom

Nući je iznenadio sve svojim stajlingom. On je nosio crni elegantni kaput i svedena silueta bili su u potpunom kontrastu sa ogromnim plavim detaljem od perja koji je nosio oko glave i ramena, stvarajući utisak futurističkog kostima kakav do sada gotovo da nije viđen na muškarcu na domaćoj javnoj sceni, pa ni na Bojanu Jovanovskom poznatijeg kao Boki 13 koji često ume da iznenadi odevnim kombinacijama. Uz plave rukavice i dramatičan izgled, Nući je pokazao da granice između muzike, mode i performansa danas gotovo da ne postoje.

