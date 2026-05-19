Igor Panić Nući večeras je održao gala promociju novog albuma, na kom se okupilo pola estrade. Na albumu koji je danas predstavio reper ima duet sa pevačicom Eminom Jahović, a sad je otkrio i da li je ona skupa za saradnju.

- Ja sam oduševljen njom. Hteli smo da ona doradi našu duetsku pesmu. Njen kantautorski rad dosta košta. Međutim, njoj se pesma svidela na prvu, ispoštovala me je do kraja, večeras ćemo prvi put izvesti naš duet. Hvala joj na poverenju, ona je veliki čovek i veliki umetnik sa širokim shvatanjima. Bio sam spreman da mi ona kaže "ne", nema prostora za ljutnju tu, ali joj hvala što je prihvatila. Imao sam situacije da me neko odbije za saradnju, da, i ja sam odbijao isto nekad. Sa Brenom nije u planu duet, nedavno smo nastupali zajedno, ali ko zna, možda u budućnosti bude dueta - istakao je Nući.

Stajling u sklopu sa događajem

Novinare je zanimalo i kako je došao na ideju za stajling kojim je sve iznenadio.

- Kakva prilika, takvo i perje! Glamur! Ovo jeste neudobno, rađeno je specijalno za mene. Volim da eksperimentišem. Bude uvek raznih komentara, biće i večeras, niko mi nikad nešto tako nije rekao uživo, to je izmišljeni svet, onlajn. Breskvica neće doći večeras, njoj je rođendan - rekao je Nući po pojavljivanju na koncertnoj promociji albuma u srpskoj prestonici.

- U Sava Centru sam od 3, imali smo generalnu probu, da spremimo sve kako treba. Izvodim nove i stare pesme večeras, stare u novom izdanju, početak je jedne nove ere. Raduju me novi izazovi, volim da mi je neudobno, ne volim kolotečinu. Sve što sam radio je bilo naporno, ali sam zadovoljan - rekao je on.

Nući o Evroviziji i Grku za koga kažu da ga je iskopirao

- Ne verujem da se on inspirisao mojim likom i delom. Slali su mi svi... Dobro, sličnosti se događaju, nemam ništa protiv. Nije da me nešto zanima... - rekao je reper pa otkrio da svoj posao ne radi na tezgaroški način

- Ja nemam skandale neke u karijeri, nisam taj tip. Snimanje spota na Tajlandu je skup projekat, ne volim ovaj posao da radim na tezgaroški način. Volim da uložim u ono što verujem. Sve košta, vidi se da košta, ali ne bih pričao o ciframa. Bio sam prošle godine u žiriju za Evroviziju, ove godine nisam, trebalo je da glasaju naši za komšije, to sigurno, tako mislim. Ne bežim od toga da ja idem na Evroviziju, ali se ne bih polovično bavio time, možda i probam, sledeće i one tamo godine sigurno ne za sada - rekao je Nući.