Reper Nući priredio je pravi spektakl povodom promocije svog novog albuma, a događaj je okupio veliki broj poznatih ličnosti sa domaće javne scene. Među zvanicama bila je i Milica Pavlović, koja je svojim izgledom privukla veliku pažnju prisutnih, ali je izdvojila vreme i za razgovor sa medijima.

Milica Pavlović o Nućiju

Milica Pavlović je svojim izgledom privukla veliku pažnju kad se pojavila na Nućijevoj promociji, ali je izdvojila vreme i za razgovor sa medijima.

Pevačica nije krila uzbuđenje zbog Nućijevog velikog projekta, pa je otkrila šta očekuje od večeri.

Neka ptičica mi je šapnula da će Nući večeras nastupati sa bendom i da je u pitanju predivna pozornica. Tako da od mog Lavića očekujem mnogo večeras - rekla je Milica kroz osmeh.

O Lepoj Breni

Tokom razgovora osvrnula se i na Lepa Brena, o kojoj je govorila samo u superlativu.

- Brena kroz celu svoju karijeru dokazuje da je vrlo mudro razmišljala o svakom sledećem koraku. Negde je to po uzoru na kraljicu Madonu. Oduševila sam se kada sam je videla u podkastu - iskreno je poručila pevačica.

Milica se dotakla i poslovnih odnosa i saradnji koje je tokom karijere završavala kada je smatrala da nisu bile korektne prema njoj.

Poslovne odnose sam završavala kada su prema meni ispali nečasni. Kada je u pitanju Lavić, znam i da oprostim i da se posvađam, ali isto tako i da ga volim i poštujem - zaključila je Milica Pavlović.