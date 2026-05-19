Slušaj vest

Producent, kompozitor i harmonikaš Dragan Kovačević Struja gostovao je u podkastu “Zmajcast” kod kolege i prijatelja Pavla Dejanića, gde je pred veliki koncert u Loznici iskreno govorio o detaljima iz privatnog života, ali i bogate muzičke karijere.

Struja će 25. juna održati koncert u Domu kulture Vuk Karadžić, a u razgovoru je otkrio brojne zanimljivosti o saradnji sa najvećim imenima domaće scene, među kojima su Ceca, Zdravko Čolić, Sanja Đorđević, Šako Polumenta i mnogi drugi.

Ovo je sve iznenadilo

Muzičar se prisetio i dana školovanja, pa je otkrio da su učenici u muzičkoj školi u Šapcu morali da plaćaju novčane kazne ukoliko tokom odmora sviraju narodnu muziku.

Foto: Youtube Pavle Dejanic

„Taj momenat da ti u muzičkoj školi želiš da sviraš Radojku Živković, Krnjevca i Carevca. Kad to zasviraš, došao sam u situaciju da na odmoru plaćamo kazne od ne znam koliko. Kao srednjoškolci, ako sviramo to plaćamo novčane kazne“, rekao je Struja.

Podsetimo, Dragan Kovačević Struja i njegov „Struja bend“ ove godine obeležavaju 30 godina umetničkog rada koncertom u rodnoj Loznici, koji će biti održan 25. juna.