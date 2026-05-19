"NIJE STRAŠNO..." Emina Jahović iskreno o snimanju vrelih scena sa Nućijem: Evo kako je došlo do saradnje sa reperom
Treper Nući priredio je pravi spektakl povodom promocije svog novog albuma, a događaj je okupio veliki broj poznatih ličnosti sa domaće javne scene. Među zvanicama bila je i Emina Jahović, s kojom je napravio saradnju i snimio duetsku pesmu.
Emina o Nućiju
Emina je otkrila kako je sve proteklo, a i kako je došlo do same ideje za duet.
Nući je divan momak, dobar, fin, sve ono što ja cenim kod ljudi on ima. Talentovan je, pesma je meni legla, sve se uklopilo - kazala je ona.
O smelim scenama
Govoreći o snimanju spota i scenama koje su privukle pažnju javnosti, pevačica je objasnila da ništa nije bilo preterano i da je ceo proces protekao u profesionalnoj atmosferi.
- Ja sam glumila u seriji, nije strašno. Nisu to bile smele scene. Ne znam da li da se zahvalim na tome. Oni su me pozvali za kolaboraciju, ja sam pristala. Ja sam došla u studio, mi smo otpevali, doradila sam svoj tekst. Bilo je magično kao i sama pesma, kao proces rada. Kad treba nešto dobro da se desi, onda se i desi - rekla je ona, pa dodala da je ranije umela da odbije određene saradnje.
