Slušaj vest

Pred veliki koncert koji će 3. jula održati na Tašmajdan, pevač Milanče Radosavljević gostovao je u popularnoj emisiji Amidži šou, gde je uz mnogo humora i iskrenosti govorio o svojoj bogatoj karijeri, privatnom životu i predstojećem muzičkom spektaklu.

Pored Milančeta, u emisiji su gostovali i Nedeljko Bilkić, Ivana Nikolić, Indođija, kao i Aleksandar Sofronijević, čiji će orkestar pratiti legendarnog pevača na koncertu. Upravo je Sofronijević, kako je otkriveno, imao važnu ulogu u tome da Milanče odluči da u devetoj deceniji života održi svoj prvi veliki solistički koncert. U studiju je bio i novinar i urednik Goran Jovanović.

Na samom početku emisije, voditelj Ognjen Amidžić našalio se sa pevačem zbog činjenice da je tek sada najavio prvi solistički koncert.

1/6 Vidi galeriju Pored Milančeta, u emisiji su gostovali i Nedeljko Bilkić, Ivana Nikolić, Indođija, kao i Aleksandar Sofronijević, čiji će orkestar pratiti legendarnog pevača na koncertu. Foto: Pink

- Da nije rano možda? - našalio se Milanče.

- Ja bih sačekao još godinu, da vidimo šta će biti - rekao je Amidžić.

1/4 Vidi galeriju Pred veliki koncert koji će 3. jula održati na Tašmajdanu, pevač Milanče Radosavljević gostovao je u popularnoj emisiji Amidži šou Foto: A.Milinković

- Isto što i ove godine. Neđa i ja teramo do kraja - rekao je Radosavljević, nakon čega je Ognjen upitao da li će Nedeljko Bilkić biti gost na koncertu.

- Ako budem tu, biću gost.

Milanče je potom istakao koliko mu znači podrška publike i kolega koje će biti deo ovog velikog događaja.

- Biće to veliko druženje pevača, kolega, muzičara i divnih gledalaca naših koji nas vole. U njih verujemo - iskren je bio pevač.

Podsetimo, karte za Milančetov koncert su u prodaji, a vi ih možete kupiti na sledeće načine:

Veliko interesovanje za Milančetov koncert

1/8 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Ilija Ilić

Pidsetimo, da je čitav region očekivao Milančetov koncert svedoči i prodaja karata.Za manje od sat vremena Milanče je prodao 500 karata, a da ogromno interesovanje vlada za njegov koncert govori i to da je za šest sati prodaje popunjeno je 20 posto kapaciteta stadiona Tašmajdan.

Na linku:

Ili na prodajnim mestima Efinity: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

• Putem Interneta na sajtu www.efinity.rs

• Preko Efinity aplikacije

• Direktnom prodajom fizičkim i pravnim licima.