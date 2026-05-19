U večerašnjoj emisiji Amidži šou publika ima prilike da uživa u hitovima pevača Milančeta Radosavljevića i Nedeljka Bilkića. Sa njima u studiju nalaze se i urednik integrisane redakcije Kurir, Goran Jovanović kao i virtuoz na harmonici Aleksandar Sofornijević.

Ognjen je ovu ekipu okupio posebnim povodom, a reč je o prvom koncertu Milančeta Radosavljevića u Beogradu na Tašmajdanu koji je zakazan za 3.jul 2026. godine. Ognjena je zanimalo kako su došli na ovu ideju, a Sofra je otkrio detalje dogovora:

- Njegova ideja je bila da Milanče napravi koncert - rekao je Sofronijević, misleći na Gorana pa je nastavio:

- Ja sam mislio neki manji prostor, a onda je Goran rekao "Ma Tašmajdan, da se ljudi vesele, uživaju pod otvorenim nebom" i evo ga koncert koji je izazvao velike reakcije

Goran je potom otkrio da je pre 10 godina došao kod pevača sa istom ponudom:

- Ja sam kod Milančeta došao pre 10 godina, on je mene tada odjavio. Ali u međuvremenu je došao neko pa ga ubedio - kroz osmeh je govorio Jovanović, aludirajući na Aleksandar Sofornijević

Pored Milančeta, u emisiji su gostovali i Nedeljko Bilkić, Ivana Nikolić, Indođija, kao i Aleksandar Sofronijević, čiji će orkestar pratiti legendarnog pevača na koncertu.

- Ja se nadam da ćemo nešto napuniti. Ili Taš ili gaće - govorio je Milanče, pa je nasmejao ceo studio, a Ognjen je dodao da je najbolje da se obe stvari napune, onda je Sofra otkrio kako će izgledati koncert

- Dolazi veliki orkestar nas 16. Prateći vokali, super gosti, najlepša narodna muzika, on je to zaslužio, a ja se radujem što ja to radim

- Svaki put me pita kad se čujemo, on me pita da li se interesuju neke babe za njega, ove maloletne, 50 plus - kroz smeh je govorio Jovanović, pa otkrio da su karte planule odmah nakon što je objavljen datum koncerta

- 3. jul veliki koncert na Tašmajdanu. Što se tiče tog koncerta, širlili smo kapacitete. Do ove emisije mi smo na do 80 posto, sad su poslednje karte u prodaji. Možda organizujemo i neki after ili drugi datum. Taj koncert je otišao organski. Narod je ovo želeo - govorio je Goran

Milanče Radosavljević postao internet senzacija

Punih šest decenija, Milanče je gradio put bez pompe, bez potrebe za stalnim prisustvom u medijima i bez sveta društvenih mreža. Njegove pesme pronalazile su put do ljudi same, prenosile se od usta do usta, iz srca u srce, iz generacije u generaciju. I upravo zato njegova publika danas nije samo broj, to je vernost koja traje.

A onda je usledio trenutak koji je iznenadio mnoge.

Kada je u svojoj 82. godini života najavio prvi solistički koncert na Tašmajdanu, zakazan za 3. jul, reakcija je bila snažna i gotovo neverovatna. Iznenađenje se vrlo brzo pretvorilo u oduševljenje, a oduševljenje u potpunu euforiju. Za samo pet dana, planula su najtraženija mesta. Interesovanje ne jenjava, a online prodaja karata odvija se gotovo munjevitom brzinom. Publika iz cele Srbije, ali i regiona, ne krije uzbuđenje zbog koncerta pevača čije pesme već decenijama bude najdublje emocije i spajaju ljude.

Ali upravo u toj ogromnoj potražnji, dogodila se još jedna priča – tiša, ali jednako važna.