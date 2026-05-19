Tea Tairović večeras je došla u Sava Centar sa svojim suprugom Ivanom Vardajem, kako bi pružila podršku kolegi Nućiju na promociji njegovog albuma.

Tea je zablistala u dugoj roze haljini, a njen suprug bio je u crnom od glave do pete.

Vidno raspoložena govorila je za medije. Za početak je otkrila da itekako ima želju da ode na Evroviziju

- Ja sam primetila za pesmu "Bonita" da je publika komentarisala da je mogla da ide na Evroviziju. Volela bih da odem na Evroviziju, moram da pohvalim naše momke. Zavisi od nekih mojih kriterijumima, ispunila bih sve. Sigurno bih ubacila strani jezik. Daru ne poznajem, prvi put sam čula za nju pre nego što je pobedila, bila je fantastična. Pesma je odlična, njena energija, ona je vulkan na sceni - rekla je ona i istakla da grupi "Lavina" ništa nije falilo i da su dali maksimum.

- Ne mislim da je našima nešto falilo, muzičko takmičenje je nepredvidiva stvar, ukus publike takođe.

O svom albumu

- Bila sam iznenađena što su sve pesme u trendingu, ništa se ne podrazumeva, svaki put radim kao da mi je prvi put. Srećna sam, počinje letnja turneja, jedva čekam da ih pevam uživo - rekla je ona.

Iznenadio stajlingom

Nući je večeras sve izenadio svojim stajlingom. Crni elegantni kaput i svedena silueta bili su u potpunom kontrastu sa ogromnim plavim detaljem od perja koji je nosio oko glave i ramena, stvarajući utisak futurističkog kostima kakav do sada gotovo da nije viđen na muškarcu na domaćoj javnoj sceni, pa ni na Bojanu Jovanovskom poznatijeg kao Boki 13 koji često ume da iznenadi odevnim kombinacijama. Uz plave rukavice i dramatičan izgled, Nući je pokazao da granice između muzike, mode i performansa danas gotovo da ne postoje.

Na društvenim mrežama već su krenuli komentari da je ovo jedan od najhrabrijih modnih poteza koje je neki muški izvođač kod nas poneo. Dok jedni smatraju da je izgled potpuno avangardan i svetski, drugi priznaju da ih je reper šokirao neobičnim izborom. Ipak, upravo to je i poenta.

