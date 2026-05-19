EDITA OČI U OČI SA BIVŠIM PARTNEROM S KOJIM ČEKA DETE! Nenad prvi put u javnosti posle priča da ima novu devojku (VIDEO)
Pevačica Edita Aradinović, koja je u sedmom mesecu trudnoće, pojavila se na događaju repera Nućija u Beogradu, gde je privukla veliku pažnju javnosti.
Iako sa Nenad Stević već neko vreme nije u emotivnoj vezi, njih dvoje našli su se na istom mestu iste večeri. Edita je među prvima stigla na događaj, dok se Nenad pojavio nešto kasnije.
Iako se spekulisalo da su u lošim odnosima, snimak koji je ekipa Kurira napravila na licu mesta pokazuje da su u jako dobrim odnosima.
Njihov odnos poslednjih meseci često je tema medijskih spekulacija, posebno nakon informacije da su stavili tačku na vezu uprkos tome što zajedno očekuju dete. U međuvremenu su se pojavile i priče da Nenad navodno ima novu partnerku, ali se tim povodom nije javno oglašavao.
Detaljnije u prilogu
Ovo je istina o njihovom odnosu
- Nema šta, mi smo u sjajnim odnosima, samo nismo emotivni partneri. Nije do mene, to je zajednička odluka, mi smo u strava i top odnosima. To su neke stvari koje bih ja ostavila privatno za sebe. Od svega se pravi senzacija. Ja bih najviše na svetu volela da imam brak kao Žika i Jelena iz Zane - rekla je Edita i dodala:
- Apsolutno smo u sjajnim odnosima, ja sebe smatram emotivno nezrelom, ja moram mnogo da radim na sebi, pitanje je do kada ću ja raditi na sebi i na svojoj muškoj energiji, to je fatalno po mene. Nikad mi se u životu nije svidela žena... Sve je kako treba, hvala Bogu - otkrila je pevačica nedavno gostujući u Amidžiju.