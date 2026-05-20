Slušaj vest

Pevačice Svetlana Ceca Ražnatović i Milica Pavlović bile su samo jedne od mnogih javnih ličnosti koje su se pojavile na Nućijevom koncertu u Beograd.

Milica je strpljivo pozirala medija, zatim malo porazgovarala sa nama, dok Ražnatovićka nije bila raspoložena da daje izjave.

Ipak, bila je raspoložena za đuskanje, i to upravo sa Milicom.

Njih dve su se opustile uz Nućijeve pesme i provodile se za stolom, gde su bile sa zajedničkim prijateljima.

1/4 Vidi galeriju Milica i Ceca Foto: Pritnscreen/Instagram

Mnogi se pitaju kako će reagovati Karleuša kada bude videla ove kadrove.

JK o sukobu sa Milicom

Podsetimo, Jelena Karleuša i Milica Pavlović bile su veoma bliske, čak su i sarađivale zajedno. Međutim, prijateljstvo je prekinuto, a JK je jednom prilikom na društvenim mrežama oglasila na svom profilu na Fejsbuku i otkrila zbog čega se završilo njeno prijateljstvo s Milicom Pavlović.

Foto: Printskrin/Instagram

- A sada o Milici Pavlović. Milici sam u karijeri mnogo pomogla. Iskreno, nesebično, lavovski. Onako kako retko ko kome danas pomaže. I privatno i poslovno, i javno i da se ne zna, mnoge sam zbog nje napadala, zbog nje se svađala… Jer sam ja takva. A onda su mi poslali skrinšot kako vrlo bliska i nerazdvojna sestra Milice Pavlović na svom Instagramu deli peticiju da se ugasi moj Instagram nalog. Pomislila sam da možda nisu bliske dok se nisam uverila u suprotno. Jer kako da vam kažem, mojoj sestri bih ja otkinula glavu da okači tako nešto, ne za Milicu, nego za bilo kog pevača jer mu time udara na hleb, na integritet, na posao, na pravo govora. To rade samo bednici. Milica svojoj sestri nije rekla da sramnu “peticiju” obriše. Naprotiv, snimala se uz Madoninu pesmu baš onaj dan kad sam ja Madonu pominjala, znate već kako. Slučajno se setila Madonine aktuelne pesme iz 2004.