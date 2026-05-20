Nemanja Stevanović uživa na obali Crne Gore gde uveliko živi sa ćerkicom i surugom Jelenom.

Za medije u regionu govorio je o karijeri i porodici, te se osvrnuo i na fenomen Jakova Jozinovića.

- Ljudi su iskompleksirani i zavidni i nezadovoljni sobom. Nisu sebe pronašli i to ne mislim poslovno - rekao je Nemanja za TV E i dodao:

- Ne možemo mi birati šta će se destiti, nešto je sudbina ili horoskop, nešto je zapisano, pa se ti sad snađi. A čini mi se da se on odlično snalazi. Ima taj neki vajb, neki osmeh, neku foru. Da li je to fejk ili ne, ja u to ne ulazim, ali onako kako nam se predstavlja super je, to prolazi. Dao je svima jedan tračak nade da postoje ljudi i deca koji vole nešto što je lepo i kvalitetno.

Zapalio Sava Centar, najavio 2 Arene

Jakov Jozinović zapalio je Sava Centar sa svojih 10 koncerata u nizu za koje su se tražile karte više.

Na poslednjem je mlada zvezda najavila spektakl u Beogradskoj Areni koji je zakazan za 24 oktobar.

Jozinović je u suzama objavio datum koncerta i svoju prvu arenu u Beogradu, a niko se nije nadao da će to biti dovoljno da ponovo obori sve rekorde.

Naime, Jakov je prodao kompletnu arenu za samo nekoliko sati od momenta kada su karte puštene u prodaju, a oko 44.000 ljudi čekalo je na red za iste, doduše bezuspešno.

Mnogi se žale da su ostali bez karata, te je mladi Jozinović objavio još jedan datum za sve one koji žele da budu deo njegovog spektakla.

Školuje se za novinara, brao voće za dnevnicu

Podsetimo, mladi pevač koji je sa samo 20 godina svojim talentom osvojio je ceo region, trenutno je student druge godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu.

Kada nije na sceni, Jakov kao i svaki mladić u njegovim godinama ide na fakultet gde vredno uči i radi na svom usavršavanju.