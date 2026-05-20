Sloba Vasić se već nekoliko dana nalazi na lečenju u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", nakon što je za vikend napravio incident u avionu za Cirih, zbog čega je izbačen sa leta. Kako su tada preneli domaći mediji, pevač je bio u vidno alkoholisanom stanju i pravio je probleme, zbog čega je reagovao i kapetan, ali i obezbeđenje

Sloba Vasić napravio je incident u avionu zbog čega je izbačen sa leta

Njegova supruga Jelena se više puta oglašavala i otkrila da trenutno nije u stanju da detaljnije govori o situaciji kroz koju prolaze, a sada se ponovo oglasila putem društvenih mreža porukom koja je izazvala veliku pažnju.

Njena objava na Instagramu — "Vi što svima greške brojite sa svojima kako stojite?" — direktno je upućena onima koji kritikuju ili osuđuju njihovu porodicu u trenucima slabosti. Ova rečenica nije samo odbrana, već i snažan apel na empatiju i samorefleksiju onih koji prate njihovu situaciju.

Jelena Vasić se obratila na Instagramu

Pevač na lečenju

Podsetimo, Vasić je sa VMA prebačen u kliniku "Dr Laza Lazarević" i trenutno je na muškom odeljenju, gde nastavlja s lečenjem.

Pevačevo stanje je zasad stabilno, ali pod nadzorom lekara će ostati do daljeg. Kako smo prvi i pisali, razlog za dalje psihijatrijsko praćenje jeste činjenica da Sloba odranije koristi terapiju za anksioznost i depresivne epizode, a određeni lekovi se ne smeju kombinovati sa alkoholom zbog mogućih ozbiljnih reakcija organizma.

Moli za razumevanje

Nakon pevačevog incidenta i hospitalizacije, Jelena Vasić je na Instagramu zamolila sve za razumevanje.

Sloba Vasić

- Ljudi, još jednom vas molim za malo razumevanja. Izvinjavam se svima koji me zovu, nemam snage da pričam ni sa kim. Slobodan je živ i zdrav, što je najvažnije. Samo vas sve molim za razumevanje, hvala - poručila je Lela.

