Nemanja Stevanović uživa na obali Crne Gore gde uveliko živi sa ćerkicom i suprugom Jelenom.

Za medije u regionu govorio je o karijeri i porodici, te se osvrnuo na svoje kolege iz Zvezda Granda.

"Umerenost je presudna"

Stevanović je progovorio i o Milanu Stankoviću ali i šuškanjima da se vraća na muzičku scenu.

- To je ono što sam malo pre rekao, ja sam prestao i povukao se na vreme. Da ne bi pregoreo, da ne bih skrenuo sa puta. Ja to volim da presečem, da se meni to ne desi, nisam takav lik. To se dese kad se ljudi izgube, posegnu za alkoholom da bi mogli da podnesu nešto, pa ustanove da ne mogu ni to, pa kreću dalje. Ja nisam želeo ne znam kakvu karijeru. Mislim da je umerenost presudna u svemu kako bi ostao na pravom putu. Njega je sve povuklo i verujem da se prezasitio, sklonio - govori je Nemanja ta TV E i prokomentarisao njegov povratak na scenu:

- Drago mi je mnogo. On je pretalentovan. Verovatno je napunio baterije.

"Razumem Milana Stankovića"

Nemanja je nedavno govorio o svom kolegi iz Zvezda Granda i otkrio da potpuno razume njegovo povlačenje.

- Nisam u kontaktu sa Milanom Stankovićem, ali smo bili uvek u dobrim odnosima. Nisam ga ni video. Što se tiče njegovog povlačenja, ovaj posao je veliki pritisak. Neko može da ga nosi, a neko ne. Ili neko može da ga nosi, ali onda sa tim dolazi konzumacija alkohola. Bolje je da se povuče čovek nego da uđe u taj svet - iskren je bio Nemanja.

"Sažvakalo me je, umorio sam se..."

Nemanja je priznao da je konačno srećan i zadovoljan.

- Došli smo da živimo na moru i šta ima lepše od toga. Nije bio neki period adaptacije, jedino što je pokvarilo utisak jeste kiša koja je padala dva meseca, ali preživeli smo. Ja sam ovo želeo, što se mene tiče, moju karijeru sam ostavio tamo gde sam želeo. Da živim na moru, da lepo živim i srećan sam. Mogao sam ja dosta više da uradim u karijeri, ali nije bio potrebe. Treba da želiš da ideš u visine, a ja sam to odavno prestao. Sažvakalo me je sve, umorio sam se i prezasitio - pričao je Stevanović za TV E.