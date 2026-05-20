Aleksandra Mladenović prisetila se perioda takmičenja u Zvezdama Granda i prvih koraka na estradi.

Pevačica se osvrnula na muzičko takmičenje i priznala da je taj period bio jako naporan i težak.

"Nisam bila dovoljno zrela"

- Ja sam tri puta ispadala pred samo finale, tek četvrti put sam uspela.U jednom trenutku sam bila i razočarana i odustala sam... Drago mi je što nisam prošla tada jer nisam bila dovoljno zrela. Nije samo dovoljno pevanje, već vladanje scenom i postoji tu još mnogo faktora. Kroz to takmičenje sam sazrela i izgraila svoj identitet - govorila je Aleksandra za Adria TV i dodala:

- Uvek sam imala tremu, tresla sam se. Kad vidiš sve one kamere, ljude, pevače koje si do tada gledao samo na televiziji, nije ti svejedno.

"Posle trećeg ispadanja počela je da mi se koči leva strana"

Pevačica je priznala da je oduvek imala podršku svojih najmilijih koji su prodavali lubenice da bi obezbedili sve što treba.

- Tada je bilo mnogo teže nego sada. Nije bilo toliko društvenih mreža, morali smo da vodimo navijače. Moji su sve to plaćali, bilo je finansijski teško i u svakom smislu. Zahvalna sam im što su uvek bili uz mene i što su mi davali vetar u leđa. Posle trećeg ispadanja, počela je da mi se koči leva strana i leva ruka. Sve mi se vrtelo, ogroman strah, imala sam osećaj da ću da se srušim. Shvatila sam da sam postala ankciozna, to tada nije bilo toliko ni rasprostranjeno. Nekako sam to sredila kasnije, radila sam na tome.

Prva nekretnina

Mladenovićeva je priznala da je skoro sve ostvarila što je poželela.

- Oduvek sam bila sigurna u sebe i svoje pevanje. Jednom smo bili svi zajedno na njivi i ja sam njima pričala kako će moj stan jednog dana da izgleda, onako sve do detalja. Kasnije sam sve to uradila. Posle finala sam mnogo radila, sklanjala pare sa strane i uštedela. Kada sam mami pokazala stan koji je bio skroz prazan, nije mogla da veruje da je moj, odmah je počela da plače. Moj prvi devojački stan je izgledao upravo onako kako sam zamišljala. Ne odustajem tako lako, ja sam borac - govorila je Aleksandra za TV Adria.