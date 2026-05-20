Harmonikaš Aca Sofronijević imao je veliku čast da zabavlja goste i svira na svadbi proslavljenog košarkaškog asa Nikole Jokića. Sofra je progovorio o njihovom odnosu i otkrio kakvu muziku najbolji košarkaš sveta zapravo najviše voli.

Prijateljstvo koje je započeto muzikom traje i danas. Na pitanje voditelja Ognjena Amidžića o tome da li su i dalje u kontaktu s obzirom na to da ga je ranije posetio u Denveru i svirao na njegovom venčanju, harmonikaš je sa zadovoljstvom potvrdio da se i dalje redovno čuju.

"Volitamburaše"

- Jesmo, ja sa vremena na vreme pošaljem poruku pred neki meč, odgovori, čujemo se. Sad je došao pa se nadam da ćemo se videti. To je jedna divna porodica, koja mnogo voli lepu, narodnu muziku. On voli te tamburaše, ali sve pesme zna, ozbiljan repertoar ima, sve prati - ispričao je Aca Sofronijević u Amidži šou.

"Magla bend" odbio Jokića

Podsetimo, Aca Sofronijević je svirao na svadbi Nikole i Natalije Jokić nakon što ih je "Magla bend" dva puta odbio.

Kako je pred svoj koncert otkrio Vlada iz "Magla benda", on je dva puta dobio poziv od Natalije Jokić i Nikole Jokića da peva na njihovoj svadbi. Ipak, kako su imali zakazane nastupe, oni su morali da ih odbiju.