Obnovite gradivo i budite spremni za pitanja o najpoznatijem televizijskom formatu
VIP KVIZ O RIJALITIJIMA: Proverite koliko poznajte srpski rijaliti
Jedan od najgledanijih televizijskih formata svakako jeste rijaliti, koji iz godine u godinu postaje sve inovatnivniji i gledaniji.
Neki od učesnika postali su javne ličnosti, a neki od njih su zauvek nestali sa malih ekrana.
Od prvog emitovanja rijalitija prošlo je gotovo dve decenije, verni gledaoci i fanovi prate sve forme i promene, a koliko vi poznajete srpski rijaliti, saznajte u VIP kvizu u nastavku.
1 / 5
Koje godine je emitovan prvi rijaliti u Srbiji?
2011.
2006.
2016.
2009.
2 / 5
Koje godine je emitovana 1. sezona Zadruge?
2017
2019
2010
2018
3 / 5
Uz koju pesmu je u Šimanovce ušla Kija Kockar?
Gore od ljubavi - Ceca
Ljubavnica - Goga Sekulić
Stjuardesa - Sloba Radanović
4 / 5
Ko stoji iza glasa Velikog brata?
Ognjen Amidžić
Dušica Jakovljević
Aleksandra Jeftanović
Marijana Mićić
5 / 5
Koja učesnica Elite 9 je zatrudnela?
Milica Veličković
Anita Stanojlović
Maja Marinković
Miljana Kulić
